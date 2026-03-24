  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan ve BAE savaşa katılıyor! İran'da casus avı! 500 kişi gözaltına alındı! İran'ın enerji tesisleri vuruldu! 5816 Zulmü Bitmiyor: Ramazan Hoca Serbest Bırakılsın Çağrısı! 24 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 24 Mart 809: Hârun Reşîd'in vefatı (Halife) İran vurdu! İsrail'de siren sesleri Enerji altyapıları hedef alındı! Savaş başka bir boyuta taşınıyor İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı Irak'ta hava saldırı! 2 Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
Sağlık Su içsem yarıyor diyorsanız o hastalıktan olabilirsiniz!
Sağlık

Su içsem yarıyor diyorsanız o hastalıktan olabilirsiniz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Su içsem yarıyor diyorsanız o hastalıktan olabilirsiniz!

Bir türlü kilo veremiyorsanız ve “su içsem yarıyor” diyenlerdenseniz, Lipödem hastası olabilirsiniz.

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, diyet, egzersiz ve mide küçültme ameliyatlarına dahi direnç gösteren "Lipödem" hastalığı ve güncel tedavi yaklaşımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Klasik Kilo Verme Yöntemlerine Direnç GösteriyorHalk arasında sıkça kurulan "Su içsem yarıyor" cümlesinin altında lipödemin yatabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Karacalar, hastalığı şu sözlerle tanımladı:"Lipödem, çoğunlukla kadınlarda görülen, simetrik ve ağrılı yağ dokusu birikimi ile karakterize; özellikle bacak, kalça, alt karın ve kollarda görülen kronik bir hastalıktır. Klinik olarak en dikkat çekici özelliklerinden biri, bu yağ dokusunun klasik kilo verme yöntemlerine, özellikle diyet ve egzersize direnç göstermesidir."

DİYET NEDEN LİPÖDEM YAĞLARINI ERİTEMEZ?

Doğru beslenmenin lipödem sürecindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Karacalar, yağ yakımının neden gerçekleşmediğini bilimsel bir temele dayandırdı:"Doğru diyetin lipödemdeki etkisi; yangıyı azaltması, şikayetleri hafifletmesi ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatması olabilir. Ancak lipödemli yağ dokusunu ortadan kaldırmaz. Lipödemdeki yağ dokusunda dolaşım bozuktur ve düşük oksijenli bir ortam vardır. Bu durum, yağ dokusunun metabolik olarak aktif şekilde kullanılmasını engeller. Diyetle sağlanan enerji açığına rağmen bu bölgelerde yağ yakımı gerçekleşmez."

"MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI LİPÖDEMDE ANLAMLI BİR GERİLEME SAĞLAMAZ"

Lipödemin obezite ile karıştırılmaması gerektiğini ve obezite cerrahisinin lipödemi tedavi edemeyeceğini vurgulayan Karacalar, sözlerine şöyle devam etti:"Mide küçültme ameliyatı, enerji alımını azaltarak kilo kaybı sağlayan etkili bir yöntemdir; ancak lipödem, enerji dengesinden bağımsız gelişen bölgesel bir yağ dokusu hastalığıdır. Bu nedenle ameliyat, lipödemli dokuda anlamlı bir gerileme sağlamaz."

TEDAVİDE 'ÖZELLİKLİ LİPOSUCTİON' VE KORUYUCU PROGRAM VURGUSU

Günümüzdeki en etkili tedavi yöntemine de değinen Prof. Dr. Karacalar, klasik uygulamalardan farklı bir yaklaşım izlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Lipödem tedavisinde şu an bilinen en etkili yöntem liposuction'dır. Ancak burada daha özellikli liposuction yöntemleri (Superdry 4D gibi) ve koruyucu bir program uygulanmaktadır." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23