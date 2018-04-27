Su içmenizi kolaylaştıracak tavsiyeler

Vücudumuzdaki organlar ve hücrelere yetersiz su tüketildiğinde görevlerini yerine getiremezler. Bu da bize çeşitli hastalık, halsizlik ve keyifsizlik olarak yansır. Ayrıca susuzluk dikkati toplamaya, odaklanmaya ve hafıza sorunlarına da neden olur.

Suyun diğer yararları da böbreklerden toksik maddelerin atılımını kolaylaştırması ve adeta vücudu temizlemesidir. Vücut sıcaklığını düzenleyen su, dolaşım sistemini de düzene sokar. Kan basıncını kontrol eder ve elektrolit seviyesini dengeler. Tükürük ve mide salgısını artırarak sindirime yardımcıdır. Vücutta yağ depolanmasına engel olur ve diyetlerin amacına ulaşmasını sağlar. Su, sıcak havalarda vücudu serin tutmaya yararken soğuk havalarda ise vücudu izole eder ve soğuğu daha az hissetmemize yardım eder. Eklem kayganlığı sağlayan su, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji ve zindelik verir.

Günde en az 2.5-3 litre su içilmesi uzmanlarca tavsiye edilmektedir. İdeal olarak hava sıcaklığı, fiziksel aktivite ve kişinin ihtiyacına göre su ihtiyacının belirlenmesidir. Kalori içermeyen ve asiditesi olmayan su, diğer içeceklerle karıştırılmamalıdır. Çay, kahve veya kola tüketimi su tüketimi yerine geçmez.

SU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK

Su içmek için susamayı beklemeyin ve günlük ihtiyacınız olan su miktarının 2 katını içmeye özen gösterin.

Yemek aralarında veya yemeklerde gazlı içecekler yerine su tercih edin.

Masanızın üzerinde her zaman cam şişede temiz su ve bardak bulundurun. Böylece su içmeyi unutmazsınız.

Arabanızda veya çantanızda bir şişe su bulundurmayı ihmal etmeyin.

Her gece bir bardak su içmeden yatmayın.

Su içmeye kendinizi özendirmek için şık sürahi ve bardaklar alabilirsiniz.

İş yerine geldiğinizde ve iş yerinden ayrılırken bir bardak su için.

Su içmeyi unutanlardansanız telefonunuzda size su içmenizi hatırlatacak alarm kurun veya küçük post-it'ler üzerine su iç yazarak kendinize su içmeniz gerektiğini hatırlatın.