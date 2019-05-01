Su içmenin insan bedenine 5 faydası
Her gün en az 2.5 litre su içmek için çok nedeniniz var. İşte, düzenli su tüketiminin insan bedenine olan faydaları…01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:49
Vücudumuzun yüzde 60'ı sudan oluşur. Uzmanlar sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için günde en az 2.5 litre su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, su içmenin insan bedenine ne gibi faydaları var?
1. Enerji verir
Düzenli su tüketimi kişilerin enerjilerini arttırır. Özellikle spor sonrası içilen su çok kıymetlidir.
2. Hafızayı güçlendirir
Susuz kalan bir vücudunuz varsa psikolojiniz de bozulabilir. Düzenli su tüketimi hafızayı güçlendirir ve depresyonu önler.
3. Migren ataklarını azaltır
Düzenli su tüketmek migren ataklarının yaşanmasının önüne geçer. Başınız hafifçe ağrımaya başladığında bir bardak su içerseniz; ağrınızın yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır.
4. Kabızlığın çözümü
Kabızlık sorununu genellikle az su tüketen kişiler yaşar. Bu nedenle her gün 3 litre bu tüketmek kabızlık sorununun önüne geçmenize yardımcı olur.
5. Kilo vermenize yardımcı olur
Kilo vermek için metabolizmanın düzenli çalışması gereklidir. Gün içinde bol bol su tüketen kişiler daha hızlı kilo verir.
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