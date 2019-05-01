Su içmenin insan bedenine 5 faydası

Vücudumuzun yüzde 60'ı sudan oluşur. Uzmanlar sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için günde en az 2.5 litre su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, su içmenin insan bedenine ne gibi faydaları var?

1. Enerji verir

Düzenli su tüketimi kişilerin enerjilerini arttırır. Özellikle spor sonrası içilen su çok kıymetlidir.

2. Hafızayı güçlendirir

Susuz kalan bir vücudunuz varsa psikolojiniz de bozulabilir. Düzenli su tüketimi hafızayı güçlendirir ve depresyonu önler.

3. Migren ataklarını azaltır

Düzenli su tüketmek migren ataklarının yaşanmasının önüne geçer. Başınız hafifçe ağrımaya başladığında bir bardak su içerseniz; ağrınızın yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır.

4. Kabızlığın çözümü

Kabızlık sorununu genellikle az su tüketen kişiler yaşar. Bu nedenle her gün 3 litre bu tüketmek kabızlık sorununun önüne geçmenize yardımcı olur.

5. Kilo vermenize yardımcı olur

Kilo vermek için metabolizmanın düzenli çalışması gereklidir. Gün içinde bol bol su tüketen kişiler daha hızlı kilo verir.