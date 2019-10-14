0553 313 94 23

Su içmek ödem yapar mı? Ödeme ne iyi gelir?

Su hayattır. Su susandığına içilmez. Sağlıklı bir vücut için günde 1,5 litre su içilmeli. Bir insan ne kadar az su içerse o kadar fazla yağlanır. Bayanlar erkenlere oranla daha az su içmekte. Bundan dolayı da kadınlar daha çok yağlanmalardan şikayet ederler. Ödem özellikle kadınlarda sık görülen bir sağlık sorunu. Birçok farklı nedenle ortaya çıkabiliyor. Peki su içmek ödem yapar mı? Su içmek ödem atar mı, su içmek ödeme iyi gelir mi?

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:31
Su içmek ödem yapar mı? Ödeme ne iyi gelir?

Su hayattır. Su susandığına içilmez. Sağlıklı bir vücut için günde 1,5 litre su içilmeli. Bir insan ne kadar az su içerse o kadar fazla yağlanır. Bayanlar erkenlere oranla daha az su içmekte. Bundan dolayı da kadınlar daha çok yağlanmalardan şikayet ederler. Ödem özellikle kadınlarda sık görülen bir sağlık sorunu. Birçok farklı nedenle ortaya çıkabiliyor. Peki Su içmek ödem yapar mı? Su içmek ödem atar mı, su içmek ödeme iyi gelir mi? 

Suyun, ödem yapmayacağını Osman Müftüoğlu şöyle açıklıyor: “Ödem özellikle kadınların sık şikâyetçi olduğu yaygın bir sorun. Bazen ciddi hastalıklara da işaret edebileceği için önemli bir belirti. Örneğin karaciğer, kalp, böbrek yetmezliğinde, protein eksikliğinde, alerjik reaksiyonlarda, östrojen ve progesteron içerikli ilaçların kullanımında ödem ortaya çıkabiliyor. Kortizon kullanımının da ödemi tetiklediği kesin. Su içmenin ödem yapacağı bilgisi ise kesinlikle yanlış bir bilgi ya da eski, modası çoktan geçmiş bir şehir efsanesi. Tersine, düzenli su tüketimi ödem oluşumunu engellemede en etkili önlemlerden biri! Eğer ödem sorununuz varsa su değil, tuz tüketiminizi azaltın. Hormonal durumunuzu yeniden gözden geçirin. Fazla kilonuz varsa verin. Beslenme durumunuza daha çok sebze ekleyin. Ve her gün 5000 adım yürüme egzersizi yapmayı ihmal etmeyin.”

Protein takviyesi kas yapar mı?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:31
  1. Su ödem yapar mı?
  2. su içmenin cilde faydaları
  3. çok su içmenin yan etkileri
  4. su içmenin zararları
  5. su içmenin zayıflamaya faydaları
  6. bir anda çok su içmek
  7. su içmenin saça faydaları
  8. su içmenin faydaları neler
  9. gece su içmenin zararları
  10. ödem nedir
  11. ödem neden olur
  12. ödeme ne iyi gelir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silahta yerli payını yüzde 65'e çıkardık
    1. Silahta yerli payını yüzde 65'e çıkardık
    2. Su içmek ödem yapar mı? Ödeme ne iyi..
    3. Hain Dündar, zalim Esed ile..
    4. Afganistan'da savcıya silahlı saldırı!
    5. Türk askeri şehre girince böyle..
    6. KKTC'den bir Barış Pınarı Harekatı..
    7. Protein takviyesi kas yapar mı?
    8. Bir ülkeden daha Barış Pınarı..
    9. Malullük aylığı alamayan engelli..
    10. Fransa'dan skandal açıklama: Tedbir..
    11. Yazar Maraşlı'dan Aile Bakanlığı'na..
    12. Malulen emekli çalışırsa maaşı kesilir..
    13. Putin Trump'ı fena ti'ye aldı:..
    14. Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD..
    15. Dolar yükseliyor! İşte son rakamlar
    16. İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la..
    17. Barış Pınarı Harekatı'nda 550 terörist..
    18. Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan..
    19. yeniakit.com.tr duyurdu! Sözde kadın..
    20. Bin polis katıldı! Zehir tacirlerine..
    21. ABD'li senatör Graham'dan küstah..
    22. Malulen emekli olarak işten ayrılan..
    23. Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık..
    24. Albay Coşar uyardı: "Lokal..
    25. ABD'den savaş açıklaması: Türkiye...
    26. Af çıkacak mı? Af yasası ne zaman..
    27. Kaymakam ormanda suçüstü yakaladı
    28. EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT son..
    29. Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin..
    30. Macron ve Merkel'den ortak çağrı!..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
    500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması
    'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'
    'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'