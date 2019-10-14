Su içmek ödem yapar mı? Ödeme ne iyi gelir?

Su hayattır. Su susandığına içilmez. Sağlıklı bir vücut için günde 1,5 litre su içilmeli. Bir insan ne kadar az su içerse o kadar fazla yağlanır. Bayanlar erkenlere oranla daha az su içmekte. Bundan dolayı da kadınlar daha çok yağlanmalardan şikayet ederler. Ödem özellikle kadınlarda sık görülen bir sağlık sorunu. Birçok farklı nedenle ortaya çıkabiliyor. Peki Su içmek ödem yapar mı? Su içmek ödem atar mı, su içmek ödeme iyi gelir mi?

Suyun, ödem yapmayacağını Osman Müftüoğlu şöyle açıklıyor: “Ödem özellikle kadınların sık şikâyetçi olduğu yaygın bir sorun. Bazen ciddi hastalıklara da işaret edebileceği için önemli bir belirti. Örneğin karaciğer, kalp, böbrek yetmezliğinde, protein eksikliğinde, alerjik reaksiyonlarda, östrojen ve progesteron içerikli ilaçların kullanımında ödem ortaya çıkabiliyor. Kortizon kullanımının da ödemi tetiklediği kesin. Su içmenin ödem yapacağı bilgisi ise kesinlikle yanlış bir bilgi ya da eski, modası çoktan geçmiş bir şehir efsanesi. Tersine, düzenli su tüketimi ödem oluşumunu engellemede en etkili önlemlerden biri! Eğer ödem sorununuz varsa su değil, tuz tüketiminizi azaltın. Hormonal durumunuzu yeniden gözden geçirin. Fazla kilonuz varsa verin. Beslenme durumunuza daha çok sebze ekleyin. Ve her gün 5000 adım yürüme egzersizi yapmayı ihmal etmeyin.”

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