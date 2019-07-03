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Su içmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
Su içmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, günde en az 2 litre su içmenin toksinlerin vücuttan atılmasında büyük rolü olduğunu söyledi.


Bağışıklık sisteminin vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana geldiğini belirten Dr. Ali Nizamoğlu, düzgün çalıştığında vücudu virüsler, bakteriler, küfler, parazitler gibi patojen mikroorganizmalara, allerjenlere ve kanser hücrelerine karşı koruduğunu belirtti. Bu sistemin işleyişinin karmaşık ve dinamik bir iletişim ağına dayalı olduğunu ifade eden Dr. Ali Nizamoğlu, ’’Sistem yetersiz olduğunda veya zayıfladığında vücut birçok hastalığa yatkın hale gelir. Bağışıklık sisteminin iki parçası vardır. Doğal bağışıklık sistemi, doğuştan gelen bağışıklık sistemidir ve patojenlere karşı genel bir savunma hattı olarak çalışır. Kazanılmış bağışıklık sistemi ise, vücudumuzun önceden temas ettiği spesifik patojenleri hedef alır. Bu iki sistem birbirini tamamlar" diye konuştu.


Bağışıklık sistemini güçlendirmek için tavsiyelerde bulunan Dr. Nizamoğlu, ’’Vücudun en fazla tamir olduğu zaman uyku esnasındadır. Düzensiz ve az uyuyan kişilerin vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır. Yeterli ve kaliteli uyku için, uyku süresi 6 saatten az, 11 saatten fazla olmamalı. Yatak odasında ideal oda sıcaklığı, ses seviyesi ve ışık miktarı korunmalı, elektronik aletler kapatılmalıdır. Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmak stresi azaltırken, oksijen alımını arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, aynı zamanda vücudun iyi hissettiği kimyasalları arttırarak iyi uyumanıza ve iyi uyanmaya yardımcı olmaktadır. Düzenli ve dengeli beslenme de bağışıklık sistemi için önemlidir. İnsan vücudu çeşitli karbonhidrat, protein, yağ, mineral, vitamin ve su gibi besin ögelerine ihtiyaç duyar. Her biri farklı oranlarda ihtiyaç listesindedir. Bağışıklık sistemi için özellikle A, B, C, E, D vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren besinler almaya özen gösterilmelidir. Bağırsak mikro florasını değiştirerek sağlığımız ve bağışıklık sistemi üzerinde yararlı etkileri olan probiyotikleri tercih etmek gerekir. En önemli probiyotik gıdalar ev yapımı yoğurt, sirke, tarhana, şalgam ve turşudur. Tüm vücut sistemlerin çalışması için su gereklidir. Günde en az 2 litre su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına, gıdaların hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Şahsî temizliğe de özen göstermek, elleri sabun ve bol su ile düzenli olarak yıkamak önemlidir. Sonbaharda nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar daha sık görüldüğünden özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması iyi olur’’ dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
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