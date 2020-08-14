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Yerel

Su dolu leğende boğulma tehlikesi geçirmişti! Acı haberi duyurdular

Osmaniye'de su dolu leğende oynarken boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki miniğin kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:20:00 -
Su dolu leğende boğulma tehlikesi geçirmişti! Acı haberi duyurdular

Osmaniye'de 9 Ağustos Pazar günü evlerinde içi su dolu leğende oyun oynarken boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki minik çocuk hayatını kaybetti.

Ailesi hemen hastaneye götürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin 4 yaşındaki oğulları Onur Sade, geçtiğimiz pazar günü ikamet ettikleri evlerinde içi su dolu leğende oyun oynarken boğulma tehlikesi geçirdi. Minik Onur, ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 4 yaşındaki çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Kaldırıldığı özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan minik Onur'un 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı.

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