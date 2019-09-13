Su dolu kuyuda cansız bedeni bulundu Manisa’nın Soma ilçesinde su kuyusuna düşen bir şahıs hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesinde su kuyusuna düşen bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bahçesini sulamak isteyen Lütfü Deligöz’den (72) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından bölgede yapılan aramalarda Lütfü Deligöz’ün cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Kuyudan çıkarılan Lütfü Deligöz’ün cesedi otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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