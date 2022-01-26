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Gündem Su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı!
Gündem

Su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı!

İstanbul Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü. Suda kaybolan operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 10:15:00 -
Su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı!

İstanbul Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü. Suda kaybolan operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız bedenine ulaşıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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