Su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı!
İstanbul Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü. Suda kaybolan operatörün cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü. Suda kaybolan operatörün cansız bedenine ulaşıldı.
Cansız bedenine ulaşıldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.