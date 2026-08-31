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Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

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Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

Her iki ekibimizin de Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması sonrası Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler'den olay bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Galatasaray’ın derbi öncesinde Lille deplasmanına çıkacağını hatırlatan Çelikler, sarı-kırmızılıların TFF’ye başvurarak derbinin çarşamba gününe alınmasını isteyeceğini öne sürdü.

#2
Foto - Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

Çelikler, değerlendirmelerinde yalnızca derbi takvimine değil, Türk hakemlerinin performansına ve iki takımın Avrupa hedeflerine de değindi. Özellikle son maçlardaki hakem yönetimlerine çok sert sözlerle tepki gösterdi.

#3
Foto - Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

Galatasaray-Göztepe maçının hakemi Mehmet Türkmen ile Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten Yasin Kol’u eleştiren Çelikler, iki hakemin de kötü performans sergilediğini savundu.

#4
Foto - Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

Süper Lig karşılaşmalarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyleyen Çelikler, bunun Türk takımlarının Avrupa performansına dahi etki edeceğini ileri sürdü.

#5
Foto - Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

Çelikler’in en dikkat çeken sözleri ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin takvimiyle ilgili oldu.

#6
Foto - Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

Galatasaray’ın derbi öncesinde Lille deplasmanına gideceğini belirten Çelikler, “İddia ediyorum Galatasaray Federasyona başvuru yapıp derbiyi çarşamba gününe aldıracaktır. Bunu şimdiden söylüyorum” ifadelerini kullandı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne farklı hedeflerle baktığını savunan Çelikler, Galatasaray’ın 25. sırada kalması durumunda yönetim ve teknik direktörün eleştirileceğini söyledi.

#7
Foto - Gündeme oturacak açıklama geldi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi resmi olarak erteleniyor!

Fenerbahçe için ise önceliğin Şampiyonlar Ligi gelirini elde etmek ve Süper Lig şampiyonluğu olduğunu öne süren Çelikler, Avrupa’yı geri plana atmanın lig yarışını da olumsuz etkileyeceğini savundu.

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