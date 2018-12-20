Su çiçeği için etkili tedavi yöntemleri

ALOE VERA

Aloe vera yaprağının içindeki jeli çıkararak hava geçirmez bir kaba alın. Buzdolabında 7 güne kadar saklanabilir. Günde 2-3 defa suçiçeği izlerinin üzerine sürün.

Aloe vera jeli, suçiçeği sırasında iltihaplı ve kaşıntılı cildi rahatlatır ve soğutur. Cildi nemlendirir, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olur. Bebekler için de kullanımı uygundur.

KARBONAT BANYOSU

Küveti sıcak su ile doldurun ve içine 1 bardak karbonat ekleyerek karıştırın. Suçiçeği geçiren çocuğun 10-15 dakika küvetin içinde kalmasını sağlayın. Bu tedaviyi her gün tekrarlayın.

Karbonat, ciltteki kaşıntılı ve kızaran döküntüleri rahatlatır. Aynı zamanda antimikrobiyal özelliktedir ve enfeksiyonun daha hızlı geçmesini sağlar

SİRKE BANYOSU

1 bardak sirkeyi küvetteki banyo suyuna ekleyin ve suçiçeği geçiren hastanın suyun içinde yaklaşık 15 dakika kalmasını sağlayın.

Sirke, kaşıntıdan anında rahatlama sağlar, izleri veya lezyonları iyileştirir. Sirke antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

TUZ HAMAMI

Küvetteki suya 1/2 bardak deniz tuzu ve 1 çay kaşığı lavanta yağını ekleyin. 10-15 dakika boyunca suçiçeği hastasının suyun içinde kalmasını sağlayın. Bunu her gün bir kere yapınDeniz tuzunun antimikrobiyal özellikleri mikroplarla savaşmakta ve antienflamatuvar özellikleri kaşıntıyı hafifletmektedir.

E VİTAMİNİ YAĞI

E vitamini kapsüllerini kırarak, suçiçeği döküntüleri ve yara izlerine bu yağı uygulayın. E vitamini yağını günde 2-3 defa uygulayın.

E vitamini, cildi nemlendirir, ölü ve karanlık cilt hücrelerini yüzeyden uzaklaştırır. Aynı zamanda enfekte cilt üzerinde anti-inflamatuar bir etki yapar ve antioksidan ile döküntüleri iyileştirir. Suçiçeğinin erken dönemlerinde kullanıldığında, yara oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

BAL

Suçiçeği döküntülerinin üzerine bal sürün ve en az 20 dakika bekletin. Su ile durulayın veya ıslak bir bezle hafifçe silin. Döküntüler üzerine günde iki kez bal uygulayın.

Bal doğal bir nemlendiricidir, kaşıntıları azaltır, aynı zamanda yara izini azaltmaya yardımcı olur.

ZENCEFİL

Küvetteki banyo suyuna 2-3 yemek kaşığı zencefil tozu ekleyin ve 20 dakika bekletin. En iyi sonuç için her gün tekrarlayın.

Zencefil anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Suçiçeği döküntülerini iyileştirir, kaşıntıyı büyük ölçüde azaltır.

Enfeksiyon sırasında ve sonrasında, sağlıklı bir beslenme sürdürmek önemlidir. Antioksidanlar, hastalıklara karşı savaşan vitaminler, mineraller ve bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyona karşı savaşan diğer kimyasallarla yüklü meyve ve sebzeleri doğal halleriyle tüketmek önemlidir.