Su çekildi, Van Gölü’nde Osmanlı iskelesi çıktı
Eşsiz güzelliği, masmavi görüntüsü, sodalı suyu ve sahilleriyle bölgenin en önemli değerlerinden Van Gölü’nün kıyı kesimlerinde mevsimsel değişimler nedeniyle su seviyesi azaldı.
Tuşba ilçesi sınırında yer alan Adır Adası’nın kıyı bölgesinde yaklaşık 100 metre yatay çekilmenin yaşanmasıyla yıllardır su altında kalan ve Osmanlı döneminde İpekyolu güzergahından getirilen ticaret mallarının teknelere yüklenmesinde kullanıldığı değerlendirilen iskelenin ayakları gün yüzüne çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, “ Osmanlı döneminde Van Gölü’nün yoğun bir şekilde kullanılmış olması, tarihi İpekyolu güzergahı üzerinde bulunmasındandır. Kervanla gelen mallar Van Gölü’nde gemilerle Tatvan’a ulaştırılıyordu. İskeleyi yük ve yolcuları daha rahat yükleyebilmek için inşa etmişler. İskelenin dayanıklı bir malzemeden yapıldığı görülüyor” diye konuştu.