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Gündem Su boru hattına sabotaj! Güvenlik ekipleri her yerde onları arıyor
Gündem

Su boru hattına sabotaj! Güvenlik ekipleri her yerde onları arıyor

Ardahan'ın Göle ilçesinde içme suyunu taşıyan boru, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce odun koyulup, tıkandı. Güvenlik güçleri, ilçeyi susuz bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:48:00 -
Su boru hattına sabotaj! Güvenlik ekipleri her yerde onları arıyor

Göle ilçesinde, meydana gelen su kesintisi üzerine ekipler, arızayı tespit için çalışma başlattı.

İlçe merkezinde arızayı bulamayan ekipler, Okçu köyü yaylasından geçen borunun birleşim noktasında bulunan kelepçenin sökülüp, yerine ağaç yerleştirildiğini tespit etti. Belediye ekipleri, boruya yerleştirilen ağacı çıkararak ilçeye yeniden su verilmesini sağladı.

Göle ilçesini 3 gün susuz bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla olaya tepki gösterdi. Gültekin, "Kıymetli Göleli hemşehrilerim üzülerek bu paylaşımı yapıyorum. İlçemiz su isale hattında Okçu köyümüzün yayla yolu yakınında iki borunun birleşim noktasındaki kelepçe sökülerek boru çapında özenle hazırlanmış ağaç yerleştirilip kelepçe tekrar sıkılmış suyun ilçeye gelişi engellenmişti. Su deposuna uzun süre su gelmeyince ekibimiz üç gün bölgede çalıştı bugün bu manzarayla karşılaştık. İlçe halkı susuz kalınca bir insan tatmin olabiliyorsa bu şahıs şizofren hasta bile olamaz. Buna yakışacak kelimi bulamıyorum" açıklamasını yaptı.

 

Göle'de yaşanan olaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ise benzeri görülmemiş bir ihanetin yaşandığını söyledi.

 

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