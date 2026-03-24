İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik Fondaş kanalda yandaş yalanı! Söyledikleri elinde patladı Türkiye'nin hava savunma sistemi! TOLGA, İHA'ları vurdu Kuzey Irak'ta sular durulmuyor! Şer ittifakının Erbil'deki inleri bir kez daha vuruldu! Doğu Akdeniz'de askeri hareketlilik! İngiliz savaş gemisi bölgeye ulaştı Katilden yeni 'savaş' açıklaması Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!
Yaşam Su birikintisine hızla girdi, takla attı!
Yaşam

Su birikintisine hızla girdi, takla attı!

Konya’da yağış sonrası oluşan su birikintisine hızlı giren otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya’nın Karatay ilçesinde yağışlı havada meydana gelen kazada, su birikintisine hızla giren otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kaza, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki su birikintisine hızlı giren araç kontrolden çıkarak takla attı. Görüntülerde kaza sonrası başka bir araç kaza yapan aracın yanına yardım için dururken, takla atan otomobilin sürücüsünün de araçtan çıktığı görülüyor.

 

Yağışlı havalarda sürücülerin işi zorlaşıyor

Uzmanlar da yağışlı havalarda sürüş şartlarının değiştiğine dikkat çekerek, kuru zemine göre risklerin arttığını belirtti. Su birikintilerinin bulunduğu yerlerde aracın alt kısmının zarar görebileceğini, motorun su alma riskinin bulunduğunu belirten uzmanlar, suyun yönüne bağlı olarak aracın sağa ya da sola çekebileceği, bu durumun da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine neden olabileceğini dikkat çekti. Islak ve kuru havada araç kullanmanın farklı bir durum olduğunu söyleyen İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Kuru zeminde aracımızla gittiğimiz esnada yoldaki engelleri, çukurları görebiliriz. Ancak yağmurlu havalarda özellikle su birikintilerinin olduğu yerlerde aracın geçmiş olduğu yerde bir çukurun veya yolda bir çökmenin, ne olduğunu bilmediğimiz için burada yavaş geçmemiz gerekiyor. Burada aracın tabii ki bir yere savrulmasından ziyade çok hızlı geçtiğimiz takdirde motorun su alma ihtimali, parçalarının su alma ihtimalinden dolayı araçta bazı arızalar da meydana gelebilir" dedi.

 

Su birikintisi gördüğünüzde dikkat!

Aracın yoğun bir su birikintisine girdiği zaman çekme yapabileceğini belirten Ramazan Ceylan, "Suyun yönüne göre sağa sola çekebilir veya aracı asılabilir. Burada aracın hakimiyetini kaybetme ihtimalimiz yüksek. Çünkü biz normal şartlarda bir engelle karşılaşıyoruz. Eğer hızlı bir şekilde suyun içerisine girdiğimiz zaman muhtemelen sağa veya sola çekme ihtimali yüksektir. Bu da direksiyon hakimiyetini kaybettirir. Dolayısıyla su birikintilerini gördüğümüz zaman hızımızı düşürmemiz gerekiyor ve dikkatli bir şekilde oradan geçmemiz lazım. Bunun bir diğer sıkıntısı da şudur, biz eğer su birikintisine hızlı girdiğimiz zaman sağımızda ya da solumuzda bulunan araçlara veya karşıdan gelen araçların üzerine suyun fışkırma ihtimali olacaktır. O aracın da görüş açısını kapatır bir başka aracın da kaza yapmasına sebep olabiliriz. Dolayısıyla bunları dikkate alarak aracı kullanmamız gerekiyor. Kazasız, belasız bir yere varmamız için de bütün trafik kurallarına harfiyen uymamız gerekir" diye konuştu.

Trafikte kaza tartışması kanlı sona erdi Karı koca ağır yaralandı
Trafikte kaza tartışması kanlı sona erdi Karı koca ağır yaralandı

Yerel

Trafikte kaza tartışması kanlı sona erdi Karı koca ağır yaralandı

Kars’ta feci kaza! Genç sürücü hayatını kaybetti
Kars’ta feci kaza! Genç sürücü hayatını kaybetti

Yerel

Kars’ta feci kaza! Genç sürücü hayatını kaybetti

ata

yol değil engebeli tarla...
İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!
Gündem

İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!

Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, ABD ve İsrail ittifakının, Güney Azerbaycan’ın batısındaki Türklere temizlemeyi amaçladığını duyurd..
Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’
Gündem

Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’

Orta Doğu’da sular durulmazken, bölgedeki gerilim nükleer savaş tehdidiyle yeni bir boyuta evrildi. ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, k..
‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
