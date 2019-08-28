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Su arıtma tesisleri yenileniyor

Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından 3 su arıtma tesisinde kapasite artırma ve komple revizyon çalışması başlatıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:30
Su arıtma tesisleri yenileniyor

Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından 3 su arıtma tesisinde kapasite artırma ve komple revizyon çalışması başlatıldı. 1 Milyon 100 bin liraya mal olacak olan revizyon çalışmasında kavşak suyu arıtma tesisi de yer alıyor.


Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından Ulupınar’dan gelen ve evlerden akan şebeke suyunun arıtılması için 2007 yılında hizmete giren Türbe Mevkii Ana Tesisi, 2 numaralı Karaköy Mahallesi paket arıtma tesisi ve 3 numaralı Orduyeri Mahallesi paket arıtma tesislerinde kapasite artırma ve komple revizyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Orduyeri Mahallesi’nde bulunan Kavşak Suyu Arıtma Tesisi de revize edilecek. 1 Milyon 100 bin liraya mal olacak çalışma ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne suya çok önem verdik. Şehrimizin susuzluk çekmemesi için türlü araştırmalar yaptık ve şehrimize alternatif su kazandırdık. İlave depo yaptık, yeni ana şebeke hatları döşedik. Suyumuzun hiçbir bölümünü kaybetmemek, boşa harcamamak için yenileme çalışmaları yaptık. Şimdi de suyumuzu arıttığımız, çeşitli aşamalardan geçerek sağlıklı ve temiz hale getirdiğimiz arıtma tesislerimizde revizyon çalışması başlattık. Arıtma Tesislerimizde kullandığımız tüm ekipmanlarımızı teknolojiye uygun şekilde, kapasitemizi de artırarak yenileme çalışması başlattık. Bu sayede halkımıza sağlıklı su ulaştırıyor, suyumuza sahip çıkıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:30
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