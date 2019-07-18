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Su altı sporlarında hedef sporcu sayısını artırmak

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen:"Beş farklı branşta uluslararası organizasyonlara katılıyoruz ve bunların hepsinde madalya kürsülerindeyiz. Temel hedefimiz, tüm branşlarda sporcu sayısını artırmak. Bu konuyu oldukça önemsiyoruz"

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
Su altı sporlarında hedef sporcu sayısını artırmak


TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, temel hedeflerinin her branşta sporcu sayısını artırarak ülke sporuna daha çok katkı sunmak olduğunu söyledi.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altı sporlarının dünyada gitgide yaygınlaştığını, federasyon olarak gelişmeleri takip ettiklerini, çağın ve dünyanın gerisinde kalmamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Çeşitli branşlarda yapılan su altı sporlarına katılım sağladıklarını ve güzel başarılar elde ettiklerini aktaran Özen, "Beş farklı branşta uluslararası organizasyonlara katılıyoruz ve bunların hepsinde madalya kürsülerindeyiz. Ülkemizi her branşta hakkıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl su altı hokeyinde dünya üçüncüsü olduk. Gerçekten çok güçlü rakipler var. Yani çeyrek final sonrasındaki müsabakalarda birincilik ile sekizincilik arasında hiçbir fark yok. Gerçekten her takım çok iyi hazırlanıp geliyor." ifadelerini kullandı.


- "Olimpik havuzların artırılmasını bekliyoruz"


Paletli yüzmede yapılan uluslararası organizasyonlara katıldıklarını ve bu branşta şampiyonluklar kazandıklarını dile getiren Özen, başarıların sürdürülebilir hale gelmesi için sporcuların motivasyonunun en yüksek düzeyde tutulması gerektiğini ifade etti.

Ülke genelinde olimpik havuzların artırılması gerektiğini ve bu doğrultuda başarıların da ardı ardına geleceğini aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Paletli yüzme, son yıllarda dünyada çok yaygınlaşıyor. Bu alanda 6 Avrupa şampiyonluğumuz ve 14 madalyamız var. Bu alanda da oldukça başarılıyız. Temel hedefimiz, tüm branşlarda sporcu sayısını artırmak. Bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Sualtı ragbisinde geçen yıl 21 yaş altında Almanya'da düzenlenen şampiyonada kadınlarda şampiyon, erkeklerde ise üçüncü olduk.

Sualtı görüntülemede de dünya şampiyonluklarımız var. Bütün branşlarda çalışmalarımız var gücümüzle devam ediyor. Güzel bir başarı ivmesi yakaladık. Bu başarıyı sürdürebilir hale getirmek en büyük hedefimiz. Tatlı rekabetle su altı sporunu ülkemizin sporu haline getirmeyi hedefliyoruz. Daha çok tanınmak ve bilinmek istiyoruz. Olimpik havuzların artırılmasını bekliyoruz. Bu güzel tesislerde, daha çok sporcuyla, daha çok çalışmayla ülkemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Dünyada bu alanda takdir görüyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
  1. su altı
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  3. Tekirdağ
  4. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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