Su altı hokeyinde Federasyon Kupası sahiplerini buldu





ÇANAKKALE (AA) - Su altı hokeyinde Federasyon Kupası'nı, erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü, kadınlarda Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Federasyon Kupası'nda, toplam 96 maç yapıldı.

13 kadın, 19 erkek su altı hokeyi takımının mücadele ettiği Federasyon Kupası'nın final maçlarında, kadınlarda Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü ile İstanbul Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, kupanın sahibi oldu. Üçüncülük kürsüsüne Deniz Yıldızları Spor Kulübü'nü 4-0 yenen Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü çıktı.

Erkeklerde ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü ile Deniz Yıldızları Spor Kulübü finalde mücadele etti. Çekişmeli geçen maçta Deniz Yıldızları Spor Kulübü, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'na uzandı. Denizatı Spor Kulübü, Deniz Kızı Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü'nü 6-1 yenerek üçüncü oldu.

TSSF Başkanı Şahin Özen, kupa töreninde yaptığı açıklamada, katılım ve ilginin yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Kupayı kaldıran ve madalya kürsüsüne çıkan takımlarımızı yürekten kutluyorum. Yaptığımız her ulusal yarışmada performans çıtası daha da yükseliyor. Bu yükselen grafik, milli takımlarımızın kadrosunu daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.