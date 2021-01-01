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Aktüel "Su almaya geldim" bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden büfeciye para cezası verildi
Aktüel

"Su almaya geldim" bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden büfeciye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:53:34 -
"Su almaya geldim" bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden büfeciye para cezası verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen büfe işletmecisinin "su almaya geldim" bahanesi işe yaramadı.

İstasyon Mahallesi Şebboy Sokak'ta yaklaşık 20 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve içki içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin geldiğini gören kişiler olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri bu mevkideki bir büfenin açık olduğunu belirledi.

Işıkları kapalı büfenin içerisinde duran iş yeri sahibi, polislere "su almaya geldim" savunmasında bulundu.

Büfe işletmecisine, zabıta ekipleri kısıtlamada iş yerini açmaktan, polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

Bu arada ekipler, büfenin önündeki kapıları kilitli olmayan üç aracı inceledi.

Araçların sahibi olduğunu söyleyen 4 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uygulandı.

Şüpheli bulunan bir araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan, trafik ekiplerinin kavşaklarda yaptığı denetimlerde, belgeleri tam olmayan 6 araca para cezası uygulandı.

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