Şu ahlaksızları köpürtenler utanır mı şimdi? 10 yaşındaki çocuktan topluma Tilki ve Gülşen tokadı

‘Sanat’ adı altında soyunmayı adet haline getiren Gülşen ve Aleyna Tilki gibi isimlerin ahlaksızlarına “Çocuklar bu ahlaksızlıklardan etkilenmiyor” diyerey savunma geliştirenler, 10 yaşındaki çocuğun sorduğu soruyu soramayacak kadar aciz oldukları gözler önüne serildi

Şarkıcı Işın Karaca, dün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Daha önce Gülşen'in ahlaksız sahne kıyafetlerini eleştirirken yaptığı açıklamanın eksik yayınlandığını söyleyen Karaca, canlı yayında sözlerine açıklık getirirken bir de 10 yaşındaki kızından bahsetti.

"Senin zaten sanatın var, böyle anılmak hoşuna mı gidiyor?"

"Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" sözleriyle ilgili konuşan şarkıcı, "Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kızım gördüğünde 'neden don giymiş' diyor"

Açıklamasındaki "Kız annesiyim" sözlerinden dolayı sosyal medyada eleştirilen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Kızım görünce kapatmadım televizyonu. Bana neden böyle giymiş diyor. Anne neden don var diyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun sorduğu soruya bak. Ben bir taş attım benim attığım taş haklı oldu."

Toplum ahlakını adeta dinamitleyen Gülşen ve Aleyna Tilki gibi isimleri köpürten ve bunların para kazanmalarını sağlayanların 10 yaşındaki çocuğun sorduğu sorunda utanıp utanmayacakları merak konusu.