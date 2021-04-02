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Teknoloji Su-35’lerle rekabet edebilecek uçaklar belli oldu
Teknoloji

Su-35’lerle rekabet edebilecek uçaklar belli oldu

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Servisi (FSVTS), uluslararası silah pazarında Rus Su-35 avcı uçakları ile rekabet edebilecek uçakların sadece ABD yapımı beşinci nesil F-22 ve F-35 savaş jetlerinin olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:28:00 -
Su-35’lerle rekabet edebilecek uçaklar belli oldu

FSVTS Basın Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, verdiği demeçte, 4++ nesline ait olan Su-35 avcı uçakları ile bugün rekabet edebilecek uçakların sadece ABD yapımı beşinci nesil F-22 ve F-35 savaş jetlerinin olduğunu söyledi.

Reşetnikova, "Rus Su-35 avcı uçağının sınıflandırmaya göre 4++ nesline ait olmasına rağmen, uçuş ve muharebe özelliklerinin toplamı bakımından bu uçak beşinci nesil avcı uçaklarına çok yakın. Aslına bakılırsa yalnızca Amerikan yapımı F-35 ve F-22 savaş jetleri, Rus savaş uçağının doğrudan rakiplerine atfedilebilir" diye konuştu.

Sözcü ayrıca FSVTS’nin ‘giderek artan haksız rekabete ve Rus araçlarının itibarını sarsma girişimlerine rağmen gittikçe daha fazla ilgi gördüğü için bu uçağın ihracatı konusunda iyimser olduğunu’ sözlerine ekledi.

Daha önce İngiliz askeri dergi Military Watch’ta yer alan bir makalede Su-35 avcı uçağının çok yönlü işlevleri açısından ABD yapımı beşinci nesil F-22 Raptor'dan daha üstün olduğu, çünkü Su-35’lere, hava hedefleriyle geniş mücadele yeteneklerine ek olarak, kara ve deniz hedeflerini vurmaya yönelik çok geliştirilmiş özelliklerin de kazandırıldığı belirtilmişti.

Su-35'in altı adede kadar süpersonik ‘havadan yüzeye’ füze taşıyabildiği ve bu füzelerin yer ve yüzey hedeflerinin yanı sıra düşman radarlarına saldırmak için de kullanılabileceği aktarılan yazıda, bu silahların, uçağın içindeki elektronik aygıtların geniş imkanları ile birlikte Su-35'i hava savunma sistemlerine karşı etkili kıldığı vurgulanmıştı.

4++ neslinin en yeni ve kusursuz uçağı olan Su-35, türünün en iyilerinden biri olarak hava, kara veya gemi komuta merkezinden kontrol edilen diğer uçak veya uçak gruplarından bağımsız olarak hareket edebiliyor.

Çok amaçlı süper manevra kabiliyetine sahip, itme vektör kontrol motorları ile donatılmış Su-35, Rus Hava Kuvvetleri'nin en önemli savaş araçlarından biri olma özelliğine sahip.

Su-35’in dışarıdan ilk alıcıları Çin ve Endonezya oldu. Türkiye dahil daha birçok ülke uçağı satın almanın olanaklarını değerlendiriyor.

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