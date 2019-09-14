SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti TEKNOFEST’te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Rus yapımın yeni nesil savaş uçağı SU-35, antrenman uçuşu yaptı.

TEKNOFEST’te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Rus yapımın yeni nesil savaş uçağı SU-35, antrenman uçuşu yaptı. SU-35’in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti. Erdoğan’ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST’te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.

Dün İstanbul’a iniş yapan SU-35 uçağı, bugün ise antrenman uçuşu gerçekleştirdi. SU-35’in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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