Su-35 hava uçağı nedir? Su-35 Teknik özellikleri

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD, Türkiye'nin F35 ortaklığının askıya alındığını açıklamıştı. Ardından Türkiye'nin Rusya'dan Su 35 alıp alamayacağı konusu gündeme geldi. Su-35 hava uçağı ve teknik özellikleri merak ediliyor. Peki Su 35 nedir? Su 35'in teknik özellikleri nelerdir?

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çemezov, gelişen Türkiye-Rusya askeri teknik iş birliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçağı satışı önerisinde bulunan Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız." dedi. Bu açıklama ardından Su-35’in tarihi ve özellikleri bir kez daha gündeme geldi. İşte, Su-35’in özellikleri...

Su-35'in teknik özellikleri neler?

Sukhoi Su-35, Su-27 'Flanker'ların çokça geliştirilmiş iki ayrı türevinden biridir. Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı (KnAAPO) tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir. Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.

Su-35’in ait olduğu 4++ nesli, toplam özelliklerine avcı uçağının azami derecede 5. nesil uçaklara yakınlaştırıldığını göstermekte, zira stealth teknolojisi ile APAR dışında 5. nesil uçakların çoğu gereksinimlerini karşılamaktadır.

Su-27M olarak bilinen ilk varyantı 1980'lerde, Sukhoi yüksek performanslı Su-27'leri geliştirme arayışındayken tasarlanmıştır. Daha sonra tekrar tasarlanan Su-35 türevi, manevra kabiliyetini arttıran aerodinamik iyileştirmelere, geliştirilen aviyoniğe, daha geniş menzile ve daha güçlü motorlara sahiptir. Su-27'den dönüştürülen ilk Su-35 prototipi ilk uçuşunu Haziran 1988'de yaptı. Bunlardan bir düzineden fazla üretilmiştir ve bazıları Rus Şövalyeleri akrotimi tarafından kullanılmıştır. İlk Su-35 tasarımı, sonradan teknoloji kanıtı olarak kullanılan itme-vektörlü motorlara sahip Su-37'ye modifiye edilmiştir. 1990'ların sonunda Su-30MK ailesine çok benzeyen iki koltuklu eğitim uçağı modeli Su-35UB'den bir tane üretilmiştir.