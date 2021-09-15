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Medya Stüdyodakiler şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'salep' sorusu
Medya

Stüdyodakiler şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'salep' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında, 49 yaşındaki Hanife Akmaz'a yöneltilen, "Arapça'dan Türkçe'ye geçen salep kelimesinin kökeninin anlamı nedir?" sorusunun cevabı herkesi şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 21:50:00 - 2021-09-15 21:58:14

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "Arapça'dan Türkçe'ye geçen salep kelimesinin kökeninin anlamı nedir?" sorusunun cevabı damga vurdu.

"Arapça'dan Türkçe'ye geçen salep kelimesinin kökeninin anlamı nedir?" sorusunun şıkları, A:Toz, B:Tilki, C:Süt, D:Bülbül şeklindeydi. Akman, şıklar arasında kalınca yarı yarıya joker hakkını kullandı.

Herkes şaşkına döndü

Yarı yarıya jokerle A ve D şıkları elendi. Geriye "salep" ve "tilki" seçenekleri kaldı. Yarışmada gayet başarılı bir performans sergileyen Akmaz, bir süre düşündükten sonra "süt" cevabını verdi. Doğru şıkkın, B:Tilki olması seyircileri hayrete düşürdü.

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