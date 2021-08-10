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Eğitim STS Eczacılık sınav başvurusu ne zaman 2021?
Eğitim

STS Eczacılık sınav başvurusu ne zaman 2021?

STS Eczacılık, STS sınavının amacı yurtdışında eğitim görmüş kişilerin ülkemizde mesleklerini icra etmesi için yapılan bir sınavdır. Peki, STS Eczacılık sınav başvurusu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 20:02:00 -
STS Eczacılık sınav başvurusu ne zaman 2021?

ÖSYM, eczacılık için yapılan Seviye Tespit Sınavı’nın sınav başvuru tarihlerini açıkladı. STS Eczacılık sınavına başvuru yapacak adaylar, başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

STS Eczacılık sınav başvurusu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır 2021?

Adaylar 26 Eylül'de yapılacak olan STS Eczacılık sınavına 10 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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