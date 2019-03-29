Striort ile çatlaklara son

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, striort ile çatlakların kolayca tedavi edilebileceğini söyledi.

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Türkiye’ de olmayan bu ileri teknolojinin öncüsü olabilmek için Brezilya’ ya giderek ortamoleküler estetik uygulamasının dünyadaki öncüsüyle tanışarak ilk adımı atmış oldum.Başarısı;bağımsız laboratuarlarda yapılan 5000 den fazla başarılı sonuçlar ile ispatlanmış, 17 ülkeden 8 bin uzman tarafından kullanılan bir metodu herkesle tanıştırarak aslında bir nevi de beklenen talebe doğru cevap veren nokta atışı yapan bir iş kadını oldum. Striort metodu; tıpkı kalıcı makyaj işleminde uyguladığımız altın oran gibi tamamen matematiksel işlemlere dayanır.Çatlak çizgilerinin üzerinde tek tek çalışarak, kollejenlerin uyarılmasıyla ve kişilerin metabolizmasıyla orantılı olarak 1 ile 3 seansta yüzde 80 e varan başarı oranı alınan ortomoleküler bir sistemdir. Bu sistem çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Bu uygulamada başarının yüzde 40’ı klinik başarısı olurken yüzde 60’lık başarı oranı ev ürünlerinin doğru şekilde kullanmaları ve alkalik beslenmeleriyle alınmaktadır. Striort metodunun yanında merkezimizde verdiğimiz diğer uygulamalarımızdan bazılarını da eklemek istiyorum” dedi.

“Ameliyatsız bölgesel incelme lipones”

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, bölgesel yağlanma problemine dikkat çekerek, “Vücudun tüm bölgelerindeki kalıcı yağlardan kurtulmak için ameliyatsız, tek seansta bile metabolizmik yapıya bağlı 2-2,5 cm incelme sağlayan lipones, bir ameliyat durumu söz konusu olmaması kanama, kabuklanma ağrı ve acı hissinin olmamasıavantajlarının en başında gelmektedir. Ancak her şeyden önce LipoNes uygulamasının bir kilo verme prosedürü olmadığını bilmek gerekir. İşlevi bölgesel yağlarımızı parçalamak ve vücuttan atılımını kolaylaştırmaktır. Sihirli iğneler ile gözaltı morluklarınıza veda edin. Neslim Güngen Güzellik olarak Brezilya’ dan ülkemize getirdiğimiz ve büyük gurur ile sunduğumuz gözaltı / göz üstü morluk giderici işlemdir. Hepimizi cezbeden mikro kanallı bir manuel cihaz tipine seçilmiş pigmentler ile gözaltı/göz üstünde oluşan halkaları yok denecek kadar azaltabilen, kalıcılığı 10-14 yıl süresiolan pigmentasyon çalışması sihirli iğneler. İşlem esnasında enjeksiyon, kanama, kabuklanma durumu olmadığı için görsel rahatsızlık uyandırıcı bir durum söz konusu olmuyor. İşlemden sonra kişi günlük hayatına devam edebilir. Bu konfor dolayısı ile de tercih sebebi oluyor” açıklamalarında bulundu.