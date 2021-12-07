Strik'den olay açıklama: Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız

Oyuncu Reşat Strik, Orhan Karaağaç'ın hazırlayıp sunduğu "Son 33" programının konuğu oldu. Strik'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Zira o hem içerden hem dışardan Türkiye'ye içinden geçtiği süreçleri görebiliyordu.

Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reşat Strik, Orhan Karaağaç'ın hazırlayıp sunduğu "Son 33" programında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi batırmak istiyorlar"

Strik, "Kaç tane ülkeler gezdim. Tüm insanlar Erdoğan'ı sevdiğini söylüyor. Anlıyorum dolar yüksek, domates yüksek ama açık açık görüyoruz Türkiye'yi batırmak istiyorlar." ifadesinde bulundu.

"Türkiye'ye dışarıdan bakmak gerek"

Zor coğrafyalardaki yaşamları yakından tanıma, onların duygu ve düşünce dünyasına yolculuk yapma fırsatı bulduğunu söyleyen Strik, Türkiye'nin içindeyken son 20 yılda yaşanan gelişmelerin net görülemediğini, Türkiye'ye dışarıdan bakmak gerektiğini vurguluyor

"Erdoğan'ı biz alırız"

Erdoğan'ın Bosna'ya çok yardım ettiğini belirten Strik, "Türkiye, en iyi Müslüman ülke. Biz de Müslümanız. Erdoğan'ı siz istemiyorsanız biz alırız" ifadesinde bulundu.