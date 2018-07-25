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Stresin mideye zararları nelerdir?

Stresin ortaya çıkması için birçok psikolojik etkenin bir arada bulunması gerekmektedir. Stresin oluşmasına neden olan bu olumsuz etkenler vücuda fizyolojik olarak zarar vermektedir.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:39
Stresin mideye zararları nelerdir?

Stres, uzun dönem devam ettiğinde başta mide olmak üzere birçok organa zarar vermektedir. Uzun süreli stres, kalp hastalıklarına da neden olabilmektedir. İşte, okulda, sınav anında ve birçok alanda stres yaşanması esasen normal bir durumdur.

Burada dikkat edilmesi gereken durum stresi kontrol altına alabilmek ve uzun süre devam etmesini engellemektir. Aşırı stres birçok alanda zararlı olduğu gibi ilk etkisini mide üzerinde göstermektedir.

Stres, mide üzerinde uzun vadede şu rahatsızların görülmesine neden olur.

HUZURSUZ BAĞIRSAK HASTALIĞI

Tıp dilinde ''Irritable Bowel Syndrome'' olarak da bilinen huzursuz bağırsak sendromu, stresin neden olduğu rahatsızlıkların başında gelmektedir. Stres anından beyinde bazı hormonlar salgılanmaktadır.

Bu hormonlar bağırsaklarda kasılmaya neden olmaktadır. Bağırsak üzerinde uzun süre görülen bu kasılmalar ishal, kabızlık ve mide krampları gibi rahatsızlıkların görülmesine neden olur.

MİDE SANCILARI

Stres, devam ettiği süre içerisinde midede ağrılara ve sancılara neden olablimektedir. Huzursuz bağırsak sendromunun ileri aşamasını oluşturan bu etki, ani kramplara neden olabilmektedir. Bununla birlikte stres, mide bulantısına, mide ekşimesine ve mide asidi oluşumuna neden olmaktadır.

ÜLSER

Stres altından uzun süre kalan kişilerin gerekli önlemleri almadığında ülser olabilecekleri tespit edilmiştir. Stresin kontrol altına alınamaması midenin işleyiş düzenini bozabilmektedir.

Bunun sonucunda da ülser hastalığı başlar. Erken teşhis ile tedavi edilemeyen mide ülseri, ilerleyen dönemlerde çok daha ciddi sorunlara neden olabilmektedir.

Stresin mideye etkisini azaltmanın başında düzenli beslenme gelmektedir. Düzenli beslenmeye rağmen stres anında midede çeşitli rahatsızlıklar görülüyorsa tıbbi bir yardım alınmalıdır. Stresle başa çıkabilmek için spor yapmak da uzmanlar tarafından önerilen yöntemlerden birisidir.

Fizyolojik yöntemlerin yanında psikolojik olarak yapılacak faaliyetlerle de stresin üstesinden gelinebilmektedir. Örneğin hobi sahibi olmak, güzel vakit geçirecek aktivitelerde bulunmak veya sevilen kişilerle vakit geçirmek bir süre sonra üzerinizde olan stresi atmanıza yardımcı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:39
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