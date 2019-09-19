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Strese iyi gelen bitkiler nelerdir? Aşırı sinire ne iyi gelir? Strese bitkisel çözüm!

Her insanda zaman zaman hayat şartlarının zorluğu,yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunlar baş göstermektedir. Sakinleşmek ve rahatlamak için birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bizlerde sizler için sakinleşmenizi sağlayan rahatlatıcı bitki çaylarını derledik.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:27
Strese iyi gelen bitkiler nelerdir? Aşırı sinire ne iyi gelir? Strese bitkisel çözüm!

Papatya çayı, sakinleştirici özelliğine sahiptir. Sinirlerinizin yatışmasına ve vücudunuzun gevşemesine yardımcı olur.

Melisa; genellikle deprosyon ve kaygı dönemlerinde kullanılır.

Lavanta; rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliğe sahiptir.

Kedi otu; sinirlerinizi yatıştırır ve rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur

sarı kantaron; sinirleri yatıştırarak rahatlamanızı sağlamaktadır

Meyan kökü; antidepresan etkisi yaratan bu bitki vücutta yer alan sinirlerin rahatlatılmasında kullanılır.

Ada çayı; rahat bir uyku için günde 2 bardak tüketilir.

Nane; stres ve yorgunluk nedeniyle görülen ağrıların en aza indirilmesine yardımcı olur.

Çarkıfelek; kaygı ve strese karşı oldukca etkilidir,

İlk tercihimiz ilaç kullanmak.

Unutulmamalıdır ki bitkilerin faydasını beklerken aşırı kullanımı bize zarar verebilir.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:27
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