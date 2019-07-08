0553 313 94 23

Stres ve alkol gastrit nedeni

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
Stres ve alkol gastrit nedeni

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, sağlığa birçok yönden zararlı olan alkol ve stresin, gastritin de en önemli nedenleri arasında bulunduğunu belirterek, bu rahatsızlığın mutlaka erken dönemde teşhis edilmesi gerektiğini, aksi takdirde mide kanserine bile yol açabileceğini bildirdi.


Prof. Dr. Gümürdülü, aşırı miktarda alkol kullanmanın, özellikle alkol oranı yüksek olanların fazla tüketilmesinin gastrit nedeni olabileceğini ifade etti. Gümürdülü, alkolün aç karnına alınmasının daha fazla zararlı olduğunu, midenin koruyucu tabakasını bozduğunu ve mide asidini daha hassas hale getirdiğini ifade etti.


Fazla alkol alanlarda gastrit belirtilerinin iştahsızlık, sabah saatlerinde bulantı ve kusmalarla belirti verdiğini vurgulayan Gümürdülü, “Gastrit, mide ağrısı ve hazımsızlık şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Mide içindeki mukoza tabakasının iltihaplanması anlamına gelmektedir. Bu rahatsızlık ihmal edildiğinde ve gerekli tedavi uygulanmadığında mide kanserine bile yol açabilir” uyarısında bulundu.


Her yaşta görülüyor


Prof. Dr. Gümürdülü, gastritin, her yaşta görülmekle birlikte genellikle erişkin yaştaki bireylerde ortaya çıktığını belirterek, “Genç ve ileri yaşlarda farklı tedaviler uyguluyoruz. Özellikle gençlerde, ilaç tedavisi ile mide asidini azaltmaya çalışırız. 40 yaşını geçen kişilerde, teşhis koymak için endoskopi yöntemi uyguluyoruz.Hastanın midesine, ucunda kamera olan ince bir boru ile girip,hastanın midesini görüp, biyopsi alarak teşhisi rahatlıkla koyabiliriz. Bu etkili ve güvenilir bir yöntemdir” diye konuştu.


Mide, yedikçe genişliyor


Midenin yedikçe genişleyen bir organ olduğunu ifade eden Gümürdülü, bu nedenle daha az ama sık yemek yenmesi ve lokmaların çok çiğnenmesi tavsiyesinde bulunarak, “Fazla yemek yemek, midede yanma hissini arttırır. Ayrıca, geceleri yemekten uzak durulmasını öneriyoruz, çünkü mide gece boyunca çalışmaya devam eder ve yorulur. Sindirimin gerçekleşmesi için en az 3 saat gerekir. Bu yüzden uyku ve yemek arasında en az bu kadar süre olmasına dikkat edilmeli” dedi.


Gümürdülü, akşam saat 8’den sonra katı şeylerin yenmemesi önerisinde bulundu.


Gastrit için bu besinlerden uzak durun


Prof. Dr. Gümürdülü, kahve, kola ve çay gibi içeceklerin fazla tüketildiğinde mideye zarar verdiğini, bu nedenle abartıya kaçılmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:


“Bunun yanı sıra portakal suyu da dahil asitli içecekler de midesi hassas olan kişilerde rahatsızlığa neden olur. Ayrıca, kızartma gibi aşırı yağlı yiyecekler mideyi çok yorar, hazmedilmesi güçtür. Bu gıdaların özellikle akşam yemeğinde tüketilmemesi gerektir. Sağlık açısından faydalı olan soğanı da gastriti olanlar için önermiyoruz. Çünkü, soğan mide asidini artıran bir besindir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'un transferinden vazgeçti
    1. Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'un..
    2. İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin..
    3. Karacabey Belediyesi mobil ekibi dur..
    4. (özel) En eski Türk müziğinin genç..
    5. Akdeniz Belediyesi, geleceğin şampiyon..
    6. Trafikte hamile kadına ve eşine..
    7. Teknoloji şirketi Osram Ring..
    8. (Özel)Yargıtay son noktayı koydu:..
    9. (Özel) Eylül ayından beri Boğazda 7..
    10. Uzaya çıkmaya hak kazanan ‘Uzay Çocuk’..
    11. Diğer markalar neden Modalife'tan..
    12. Yeşilçam Sokağı’nda 70’lerin şarkıları
    13. Ders kitaplarında ateist propaganda
    14. Başkanlar uzlaştı, şoför ve yolcular..
    15. Hamilelikte kilo alma korkusu |..
    16. Bursa’da kavun hasadı başladı,..
    17. İran'dan çok sert 'nükleer anlaşma'..
    18. Samandağ’da asayiş uygulaması
    19. Uşak’ta ‘Süpermoto’ 2. ayak yarışması..
    20. “Hünerli Eller” elleri ayakları oldu
    21. Siz bağırdığınızda çocuklarınız ne..
    22. Kuşadası’nda kanalizasyon ve alt yapı..
    23. "Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye..
    24. Kedinin yılanla oyunu kameraya yansıdı
    25. Red Bull Dance Your Style’da kazanan..
    26. Hoca’nın yadigârları bilime ışık..
    27. 5 kez Türkiye şampiyonu olan down..
    28. Başkan Çelik hobi bahçelerini inceledi
    29. Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı:..
    30. Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli..
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’