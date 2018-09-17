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Stres kırığı kimlerde görülür?

Stres kırığı nedir? Kimlerde görülür? Op. Dr. İbrahim Mustafa Çimen anlattı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:07
Stres kırığı kimlerde görülür?

Stres kırığı genellikle sporcularda görülen kemiğin aşırı ve yoğun bir şekilde yüke maruz kalması sonrasında oluşan kemik içindeki basınç artışıdır. Gerçekte bir kırık değildir. Kemik içindeki ödeme bağlı olarak oluşmaktadır.

NASIL ANLAŞILIR?

Klinik olarak ilk şikayet ağrıdır. Ağrı yavaş yavaş gelişir, aktivite ile artar, dinlenme ile geçer. İleri vakalarda ağrı dinlenme ile de olabilir. Ağrı ayağın üst kısmı veya ayak bilek çevresinde olur. Bazen ağrıya şişlik de eşlik edebilir. İlerlemiş durumlarda morluk da olabilir. Tanı koymada MR çok önemli bir yöntemdir.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavide yaklaşık 3 hafta hiç yük vermeme, ardından yaklaşık 3-6 hafta kısmi yük verme ile hastanın yanlış yük vermekten kaynaklanan kemik içi basıncı azaltılmaya çalışılır. Bu dönemde yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon ayağın kas gücünün normal kalması ve ayakta gelişmiş ödemin azaltılmasında önemlidir.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:07
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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