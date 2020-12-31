Koronavirüs salgını süresince milyonlarca insan evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bazı kişiler ise aylardır evlerinden dışarıya adım bile atmıyor. Can sıkıntısından yemek yeme alışkanlığını değiştirenler ve hareketsiz yaşam sebebiyle pek çok kişi kilo almaya başladı. Bazı kişiler ise kalori tüketimine dikkat etmesine rağmen kilo almaktan şikayetçi. Peki, stres kilo almaya yol açar mı?

Stres kilo aldırır mı?

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen stres adeta pandemi döneminde katlanarak büyüdü. Pek çok hastalığın sebebi olarak gösterilen stresin kilo alma konusunda etkisi olup olmadığı merak ediliyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar stresin kilo almaya yol açtığını ortaya koydu. Sürekli olarak stres yaşayanlarda yağ hücrelerinin oluştuğu gözlendi. Bu ise kilo almaya yol açıyor.

Uzmanlar stres faktörlerinin en aza indirilmesini tavsiye ediyor. Yaşadığınız stresten kitap okuyarak, egzersiz yaparak ya da film izleyerek uzaklaşmaya çalışabilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde papatya, melisa ya da nane çayı tüketerek hem metabolizmanızı hızlandırabilir hem de sakinleşebilirsiniz. Ancak günde iki fincandan fazla bitki çayı içmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Haddinden fazla tüketilen bitki çayları çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.