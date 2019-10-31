Stres kırıklıkları için hangi bölüme gidilir? Stresli insanda kalp krizi geçirme riski daha fazladır. Stres ne kadar fazla ise o kadar adrenalin üretmektedir. Fazla salgılanan adrenalin stres hormonlarının salgılanmasını frenlemektedir. Eğer bu frenleme olmazsa ani ölümler olacaktı. Peki stres için hangi bölüme gidilir? stres kırığı hangi bölüme gidilir?

Stres, bağışıklık sistemimizde de hasarlar oluşturur. Stresin bir sonucu olarak vücudumuzda salgılanan kortizol, bağışıklık sistemimizi ve inflamatuvar yolları bastırır. Bu baskılama da, enfeksiyonlara ve kronik inflamatuvar vakalara yakalanmamızı daha olası hale sokar. Yani, hastalıklarla mücadele yetimiz zayıflar. Hastaları şaşırtan bir teşhis olan “stres kırığı” yorgunluk kırığı diye de bilinir. Özellikle ayak ve kaval kemiklerinde ortaya çıkan bu tür kırklar sanıldığından daha çok kişide yaşanmaktadır. Tespiti zor olduğundan geç farkına varılan stres kırıkları uzvun şişmesine ve ağrımasına neden olur. Stres kırıkları topuk kemiğinde, baldır ve uyluk kemiklerinde hatta bel omurgasındaki bazı noktalarda da oluşabilmektedir. Stres kırıklıkları için hangi bölüme gidilir? Ortopedi doktorunun isteyeceği ileri tetkik olarak MR çekimi, bilgisayarlı tomografi ve kemik yoğunluğu ölçümlerinden alınan sonuçlarda kesin olarak kırıklar görülebilecektir. İyileşme olup olmadığının takibinde de MR kullanılmaktadır. Stres için hangi bölüme gidilir? Stres iştahsızlığa yol açacağından iştahsızlık ile ilgili problemleri olanların hastanelerin Gastroenteroloji veya Dahiliye polikliniklerine başvurması gereklidir.

Stres kırığı nasıl belirti verir?

Kırık bölgede dokunmaya karşı hassasiyetin varlığı

Ayak bileğinin dış kısmında şişlik görülmesi

Önceleri az olan, yürüdükçe, ayağı kullandıkça veya vücuda yüklendikçe artan, dinlenmeyle azalan ağrılar

Geceleri hissedilen ve fazlalaşan ağrılar

İlerlemiş stres kırığında dinlenme anındayken bile yaşanan ağrılar

Bazı kişilerde bölgesel morluklara rastlanması