Stres cildi nasıl etkiler? Strese bağlı cilt hastalıkları nelerdir? Stresin ciltte yarattığı 6 hasar

Stres sanıldığının aksine, kişiyi sadece psikolojik yönden değil, fiziksel açıdan da fazlasıyla etkiliyor. Kişi stresli olduğu zamanlarda vücut bunu cilt üzerinde meydana getirdiği hastalıklardan çıkarabiliyor. Peki, stres cildi nasıl etkiler? Strese bağlı cilt hastalıkları nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

Yoğun stresin cildin yaşlanma hızını arttırdığını belirten Cildiye Uzmanı Dr. Ayşegül Güney, stresin ciltte neden olduğu 6 hasarı sizler için sıraladı. İşte stresin ciltte neden olduğu 6 hasar…

1-Stres Cildi Daha Hızlı Yaşlandırır

Stresin cilt üzerindeki en belirgin etkisi bizim daha yaşlı görünmemize neden olmasıdır. Çünkü stres öncelikle ifademize yansır. Bizi üzgün, mutsuz ve daha yaşlı gösterir. Aşırı stresle birlikte kortizol hormonu artışına bağlı olarak derideki kan akımı yavaşlar, deri hücrelerinin beslenmesi bozulur. Bunu takiben hyaluronik asit ve kollajen sentezi azalır ve ciltte kurur, ince kırışıklıklar artar, cilt cansız ve mat görünmeye başlar. Serbest radikal dediğimiz atık maddelerin artmasıyla birlikte yaşlanma süreci iyice hızlanır.

Stres ile birlikte uyku düzeninde yaşanan bozulma, sağlıklı alışkanlıkların terkedilmesi, kafein, alkol ve sigara tüketiminin artmasıyla birlikte cildimiz daha yorgun ve sarkık görünür. Bununla birlikte gözaltı morlukları artar, gözlerde daha çok şişlik oluşur. Eski parlaklığını kaybeden cilt daha soluk ve donuk görünmeye başlar.

2-Stres Cildi Kurutur

Stres altındayken vücutta kortizol ve adrenalin hormonları artar. Hormonal dalgalanma vücudun su kaybı yaşamasına neden olur. Yeterli su tüketimi de yapılmıyorsa ciltle kuruluk artar.

Hormonal değişim nedeniyle cilde nem ve parlaklık veren hyaluronik asit sentezi azalır. Bu durum da cilt kuruluğunu arttıran bir diğer nedendir.

Ciltteki yaşanan kuruluk, cilt bariyerinde bozulmaya yol açar. Bunun sonucunda da ciltte pul pul dökülmeler yaşanır, egzama oluşumu artar. Dolayısıyla kuruluğun önüne geçebilmek, cilt bariyerini kuvvetlendirmek ve irritasyonu en aza indirmek için cildimize uygun nemlendirici kullanmamız gerekir.

3-Stres Cildin Yağlanmasını Artırıyor

Stresli durumlarda kortizol hormonun salınımı artar demiştik. Kortizol ile birlikte yağ bezlerinden daha fazla yağ sentezi yapılır. Cilt daha fazla yağlanır, bunu takiben de ciltteki gözenekler tıkanır ve akne oluşumu artar.

Bu etki yağlı cilt yapısına sahip kişilerde daha fazla görülür. Su kaybı, hücre yenilenmesinin yavaşlaması, toksinlerin uzaklaştırılamaması nedeni ile de cilt kendini daha geç tamir edeceği için de yaraların iyileşmesinde gecikme yaşanır. Sivilceler daha fazla iz bırakabilir.

4- Stres Saçlarda Dökülmeye Yol Açar

Yoğun stresin saç üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Öyle ki; bazı kişilerde saç diplerinde yağlanma artarken, bazılarında ise kuruluk şikâyetleri görülür. Bunun sonucunda da saç incelmesi ve saç dökülmesi ile karşı karşıya kalınabilir. Stresin yoğunluğuna göre bazı kişilerde saçkıran hastalığı da ortaya çıkabilmektedir.

Saç uzama ve yenilenme döngüsü göz önüne alındığında yaşanılan yoğun stresli durumlardan 3-4 ay sonra saçlarda dökülme ve açılmalar fark edilebilir.

5-Stres Tırnaklara Zarar Verebilir

Yoğun stres ile birlikte tırnaklar daha yavaş uzamaya başlar, tırnaklarda çizgilenmeler, kırılmalar ve tırnak yüzeyinde soyulmalar görülebilmektedir. Ayrıca stresli durumlarda tırnak yeme ve tırnak çevresi ile ilgili tikler artış gösterebilir, bu durumlar tırnak bozukluklarına neden olabilir.

6- Stres Cilt Hastalıklarını Artırabilir

Stres ile birlikte bir grup hormon salgısı artar ve bunun sonucunda vücutta inflamasyon dediğimiz tepki ortaya çıkar. Strese bağlı inflamasyon ile birlikte egzama, rozase (gül hastalığı), sedef hastalığı, vitiligo, ürtiker gibi pek çok cilt hastalığı ortaya çıkabilir.

Araştırmalar, özelikle kronik cilt hastalığı yaşayan kişilerin büyük bir bölümünde tetikleyici psikolojik bir durumun ve stresin etken olabileceğini göstermektedir.

Strese Karşı Cildi Korumanın Yolları

Cilt bakımlarımızı ihmal etmeyelim! Cildimizin nemli olması önemlidir. Bunun için önce cildimizi temiz içerikli, yumuşak temizleyiciler (deterjan içermeyen) ile temizleyip, ardından da dermatoloğumuzun tavsiye ettiği cildimize uygun nemlendirici ile nemlendirelim.

Cildimiz hassas ise ve egzama problemi yaşıyorsak nemlendirici kullanımını daha çok önemsemeliyiz.

Cildimiz yağlı ve akneye eğilimli ise mutlaka bir dermatoloğa muayene olmalıyız. Cildimizdeki yağ sentezini azaltıp, porların temiz kalmasını sağlayan yıkama ürünleri ve bakım kremleri kullanmalıyız.

Cildimiz mat ve cansız görünüyorsa cildi yenilemek ve ışıltı katmak için profesyonel doktor uygulamalarından (mezoterapi, gençlik aşısı, peeling, lazer vs.) faydalanabiliriz.

Cildimizi stresin olumsuz etkilerinden koruyabilmek için öncelikle stres ile baş etme yöntemlerimizi geliştirmeliyiz. Bunu dinlenmeye, düzenli spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye, zihni dinginleştiren aktivitelere (doğada vakit geçirmek, meditasyon, nefes çalışmaları, kitap okumak gibi) daha fazla özen göstererek yapabiliriz. Ayrıca düzenli ve kaliteli uyku stresi azaltmakta oldukça önemlidir.

Sağlıklı bir cilt ve kaliteli yaşam için tüm bu önlemlerin farkında olmalı ve cilt problemlerimizin çözümü ve problem yaşanmadan cilt sağlığımızı korumak için dermatolog doktorumuzdan destek almalıyız.

STRES CİLDİ NASIL ETKİLER?

Kişinin zihinsel yapısı, kişilik özellikleri ve deri hastalıkları arasında oldukça yakın bir bağ bulunmaktadır. Kişi stresli ise cildi bunu dışarı atmak için reaksiyon gösterir. Psikolojik stres deriyi nöromediyatörler (hormonlar) aracılığıyla etkileyerek bazı deri hastalıklarına yatkınlık oluşturabileceği gibi, süregelen dermatolojik hastalıkları da meydana çıkarabilir.

STRESE BAĞLI CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

Stres sebebi ile ortaya çıktığı bilinen cilt hastalıkları şu şekildedir;

Egzama,

Sivilce (akne),

Sedef hastalığı,

Saçkıran,

Ürtiker

CİLT BAKIM ÖNERİLERİ

Cilt bakımını bir rutin haline getirmek oldukça önemlidir. Cilt her zaman temizlik ve özen ister. İşte cilt bakımı için yapılabilecek ufak öneriler;

Cildinizi mutlaka tonik yardımı ile temizleyin,

Göz çevresi bakımını ihmal etmeyin,

Cildinizi yumuşatmak için gece ve gündüz kremlerini uygulayın,

Gül suyunu cilt bakım rutininize ekleyin,

Gece maskelerini kullanın, sabah durulayın

Günde ikişer dakikadan yapacağınız bu rutin, cildinizi koruyacaktır.

Aşırı stres belirtileri

Fiziksel belirtiler: Stresin fiziksel belirtileri, uyku düzensizliği, baş ağrısı, diş gıcırdatma, çene kasılması, aşırı terleme, kas ağrıları, kabızlık veya ishal, yorgunluk, enerji kaybı, yüksek tansiyon ve kalp krizi olarak ortaya çıkmaktadır.