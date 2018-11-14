Stres alışveriş bağımlısı yapıyor

Sürekli olarak alışveriş yapmayı mı düşüyorsunuz? Alışveriş yapmadığınız zaman kendinizi mutsuz mu hissediyorsunuz ve bunu bir sorun olarak görmüyor musunuz? Bu sorulara verdiğiniz yanıt 'Evet' ise alışveriş bağımlısı olabilirsiniz. Alışveriş yapmanın haz verdiğini belirten uzmanlar; stresle başa çıkma güçlüğü, sevgi yoksunluğu, ifade edilemeyen öfke, yetersizlik duygusu, yalnızlıkla başa çıkma ve can sıkıntısını giderme gibi gerekçelerle kişilerin alışverişe yönelebildiğine dikkat çekiyor .

SORUNLU DAVRANIŞ DURUMU

İhtiyacından fazla alışveriş yapmak, gerekli olmadığı halde kıyafet, ayakkabı, mutfak eşyası almak, promosyonları düzenli takip ederek ihtiyacından fazla alışveriş yapmak her zaman bir hastalık anlamına gelmez. Bu duruma daha çok sorunlu alışveriş davranışı ismi verilebilir. Durumun hastalık düzeyine erişmesi için kişinin gününün çoğunu alışveriş düşünerek geçirmesi, borçları olmasına rağmen alışveriş yapmaya devam etmesi, iş ve sosyal hayatını engelleyecek sürede alışverişle meşgul olması, alışveriş yapmadığı zamanlarda başka şeylerle mutlu olamaması, alışveriş sorunu olduğunu inkar etmesi, gittikçe artan miktarlarda alışveriş yaparak kendisini iyi hissediyor olması gerekir.