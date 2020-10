Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi, Strayer'in öğrenci bedeninin yüzde 56 siyah, yüzde 21 beyaz ve yüzde 13 İspanyol olduğunu bildirdi. Kolejdeki öğrencilerin ortalama yaşı yaklaşık 33'tür ve çoğunluğu tam zamanlı çalışıyor.

Üniversite, Orta Devletler Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından akredite edilmiştir ve 20'den fazla ABD eyaletinde 90'ın üzerinde kampüste ve çevrimiçi olarak lisans ve yüksek lisans dereceleri sunmaktadır.

Strayer University akreditasyonu var mıdır?

Strayer Üniversitesi kurumsal olarak akreditedir ve programatik olarak akredite edilmiştir. Strayer, ABD Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Akreditasyonu Konseyi tarafından tanınan Orta Devletler Yüksek Öğretim Komisyonu tarafından kurumsal olarak akredite edilmiştir.

Strayer'da derece yapanlara iş imkanı nedir?

Strayer bölgesel akreditasyona sahip olduğundan ancak ulusal akreditasyona (AACSB) sahip olmadığı için, derece bir lisansüstü veya tam zamanlı öğretim pozisyonu için tanınmayabilir. Bir Strayer MBA eğitim kredilerine hak kazanmak için tanınır.

Strayer Üniversitesi'nde bir ders ücreti ne kadar?

Strayer Üniversitesi - Columbia Bölgesi'ndeki yarı zamanlı lisans öğrencileri için 2019-2020'de kredi-saat başına ücret 329 $ idi. Genel olarak, üniversite dersleri 3 veya 4 krediden oluşur ve sınıf başına maliyeti 987 $ veya 1.316 $ 'a çıkarır. Birçok kolejde, tam zamanlı öğrenim yaklaşık 12 kredi saatinde başlar.

Streyer Üniversitesi'nde alınabilecek dersler

ACC - Muhasebe

OTOBÜS - İş

CIS - Bilgi Sistemleri

COM - İletişim

CRJ - Ceza Adaleti

DAT - İş Verileri

DRP - Muhasebe

ECO - Ekonomi

EDU - Eğitim

ENG - İngilizce

FOS - Başarının Temelleri

FIN - Finans

GRD - Lisansüstü Önkoşullar

HIS - Tarih

HRM - İnsan Kaynakları Yönetimi

HSA - Sağlık Hizmetleri Yönetimi

HTM - Otelcilik ve Turizm Yönetimi

HUM - Beşeri Bilimler

ITB - Uluslararası İşletme

JWI - Jack Welch Yönetim Enstitüsü

LAN - Yabancı Dil

LEG - Hukuk Çalışmaları

MAT - Matematik

MGT - Yönetim

MKT - Pazarlama

NUR - Hemşirelik

PAD - Kamu Yönetimi

PHI - Felsefe

POL - Siyaset Bilimi

PSY - Psikoloji

REL - Din

RES - Araştırma Kursu

SAL - Satış

SCI - Bilim

SEC - Güvenlik

SOC - Sosyoloji

