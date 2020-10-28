Strayer University
Strayer Üniversitesi, merkezi Washington, DC'de bulunan, kâr amacı gütmeyen özel bir üniversitedir. Strayer Üniversitesi bölümleri ve fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.
Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi, Strayer'in öğrenci bedeninin yüzde 56 siyah, yüzde 21 beyaz ve yüzde 13 İspanyol olduğunu bildirdi. Kolejdeki öğrencilerin ortalama yaşı yaklaşık 33'tür ve çoğunluğu tam zamanlı çalışıyor.
Üniversite, Orta Devletler Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından akredite edilmiştir ve 20'den fazla ABD eyaletinde 90'ın üzerinde kampüste ve çevrimiçi olarak lisans ve yüksek lisans dereceleri sunmaktadır.
Strayer University akreditasyonu var mıdır?
Strayer Üniversitesi kurumsal olarak akreditedir ve programatik olarak akredite edilmiştir. Strayer, ABD Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Akreditasyonu Konseyi tarafından tanınan Orta Devletler Yüksek Öğretim Komisyonu tarafından kurumsal olarak akredite edilmiştir.
Strayer'da derece yapanlara iş imkanı nedir?
Strayer bölgesel akreditasyona sahip olduğundan ancak ulusal akreditasyona (AACSB) sahip olmadığı için, derece bir lisansüstü veya tam zamanlı öğretim pozisyonu için tanınmayabilir. Bir Strayer MBA eğitim kredilerine hak kazanmak için tanınır.
Strayer Üniversitesi'nde bir ders ücreti ne kadar?
Strayer Üniversitesi - Columbia Bölgesi'ndeki yarı zamanlı lisans öğrencileri için 2019-2020'de kredi-saat başına ücret 329 $ idi. Genel olarak, üniversite dersleri 3 veya 4 krediden oluşur ve sınıf başına maliyeti 987 $ veya 1.316 $ 'a çıkarır. Birçok kolejde, tam zamanlı öğrenim yaklaşık 12 kredi saatinde başlar.
Streyer Üniversitesi'nde alınabilecek dersler
ACC - Muhasebe
OTOBÜS - İş
CIS - Bilgi Sistemleri
COM - İletişim
CRJ - Ceza Adaleti
DAT - İş Verileri
DRP - Muhasebe
ECO - Ekonomi
EDU - Eğitim
ENG - İngilizce
FOS - Başarının Temelleri
FIN - Finans
GRD - Lisansüstü Önkoşullar
HIS - Tarih
HRM - İnsan Kaynakları Yönetimi
HSA - Sağlık Hizmetleri Yönetimi
HTM - Otelcilik ve Turizm Yönetimi
HUM - Beşeri Bilimler
ITB - Uluslararası İşletme
JWI - Jack Welch Yönetim Enstitüsü
LAN - Yabancı Dil
LEG - Hukuk Çalışmaları
MAT - Matematik
MGT - Yönetim
MKT - Pazarlama
NUR - Hemşirelik
PAD - Kamu Yönetimi
PHI - Felsefe
POL - Siyaset Bilimi
PSY - Psikoloji
REL - Din
RES - Araştırma Kursu
SAL - Satış
SCI - Bilim
SEC - Güvenlik
SOC - Sosyoloji
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