Kendi namusum kadar kefilim dediği ekipten kaçanları unuttu Özel hafızasını kaybetti! Dikkat et sen de kaçma!

Buğra Kardan İstanbul

CHP’de gelen gideni aratmıyor. Genel Başkan Özgür Özel de selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi skandal açıklamalar yapıyor. Geçmişte FETÖ’nün kanalında dönemin Başbakanı Erdoğan ve bakanlarının yurt dışına kaçacaklarını öne süren Kılıçdaroğlu’ndan ilham alan Özel’in, Edirne mitinginde kabine üyelerinin firar edecekleri çıkışında bulunmasına öfke dinmedi. Bu iddiasıyla delegelere pavyonlarda ve otellerde dağıtılan rüşvetlerle koltuğundan ettiği Kılıçdaroğlu’ndan farkı olmadığını kanıtlayan Özel’in, “Kendi namusum kadar kefilim” dediği ekipten kaçanlar olduğunu unutup, iktidarı hedef alarak büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.

KAÇAN FETÖ VE SENİNKİLER

Özel’in arsızca, mitinge gelen sınırlı sayıda militana “Meriç’i sıkı tutun” talimatı vermesi ihanete, harama bulaşan ve cezaevine girmemek için soluğu yurt dışında alan CHP’lileri hatırlattı. Terör örgütü FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında eski CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Firari olan Erdemir’in mal varlığına el konmuştu. Erdemir’in devletin önemli belgelerini hileyle çaldığı ve tahrip edip Türkiye aleyhine kullandığı belirlenmişti. İstanbul’u ahtapot gibi saran Ekrem İmamoğlu suç örgütünün yöneticilerinden Emrah Bağdatlı da hakkında gözaltı kararı alınır alınmaz Yunanistan’a gitmiş, oradan Amerika’ya geçmişti. Murat Ongun’un kasası Bağdatlı’nın onlarca paravan şirketle İBB iştiraklerinden ihale aldığı belirlenmişti. ‘SİSTEM’de önemli yeri olan hafriyat vurguncusu Gülibrahimoğlu da Bağdatlı’nın peşine takılmış soluğu Londra’da almıştı. Yolsuzlukla anılan İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbülllü de Dubai’ye kaçmıştı.

ÖZEL ‘SİLİVRİ’NİN ESİRİ OLMUŞ

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, şunları söyledi: “Özgür Özel’in psikolojisi iyi değil. İstikameti kaybetmiş vaziyette. CHP Genel Başkanısınız ama devamlı Silivri’ye gidip geliyor, cezaevinde bulunan birinden talimat alıyorsunuz. Partiniz yolsuzluk bataklığında debelenip duruyor, siz suçluluk psikolojisiyle önünüze gelene saldırıyorsunuz. Asabı, üslubu bozulmuş durumda. Artık CHP içinde hesaplaşmalı. Kılıçdaroğlu’nun taktiklerine sarılmamalı. ‘Kaçacaklar, firar edecekler’ gibi boş iddialar Özel’in Erdoğan’ın muhatabı olmadığına işaret ediyor. Görünen o ki Kılıçdaroğlu gibi onun da kulağına bir şeyler fısıldamışlar. Kılıçdaroğlu’nun akıbetini unutmasıdır. Başkalarından yardım alarak kuyudan çıkmayacağını bilmesidir. Sırtını dayanacağı yer millettir. Başkalarından medet umarak iktidar olma devri bitmiştir. Türkiye, dış güçlerce yönetilip yönlendirilen, darbe yapılan ülke olmaktan çıkmıştır. Türkiye kuvvetlidir. Özel’in kendi arkadaşlarına bakmasında fayda var. Davalar, tahkikatlar başlayınca kaçanları, apar topar Londra’ya ve Dubai’ye gidenleri herkes biliyor. Boş iftiralarda bulunma huyunu terk etmeli.”

VATANA İHANET EDENLERE BAK

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem de şunları dile getirdi: “AK Partililer ülkenin sahibidir kaçmazlar. Özel’in cümlelerinde tehdit var. ‘Yarın ne yapacaksın? Darbeye mi tevessül edeceksin ve iktidarda bulunanları asıp kesecek misin’ diye sormak gerek. Bizler, ölümden kaçıp firar edenlerden değiliz. Özel, vatana ihanet edip kaçanlara baksın. O, kaçanlara CHP’nin hamilik ettiği malum. AK Partililer ölümden korkmazlar. Vatan, millet, maneviyat için mücadele ederler. Yazık ki Özel ve arkadaşları bu hakikati anlayamamakta. Eziklik içindedirler. Yolsuzluklarla itham edilenlerin, içeri tıkılanların durumlarından dolayı bu garip lafları ediyorlar. Kendi iç mücadelelerini saklamak için AK Partililere sataşıyorlar ancak örtemiyorlar. Ülkeden kaçanların da yanlıları, dostları olduğunu görmekten imtina ediyorlar. Aynaya dönsünler ve firar edenlerin kimler olduğunu idrak etsinler.”