Gündem

İstanbul’a 1 Saatlik Mesafeye taşınanlara 500 Bin TL Teşvik! Yunanistan Sınır köylerine yerleşene para dağıtıyor

Yunanistan, nüfusu hızla azalan sınır köylerini canlandırmak için dikkat çeken bir teşvik programını devreye aldı. Türkiye sınırına sadece 20–25 dakika, İstanbul’a ise yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan bazı yerleşimlere taşınanlara 6 bin ila 10 bin euro arasında nakit destek sağlanacak. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 500 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Batı Trakya’da yer alan Soufli (Sofulu), Orestiada (Kumçiftliği) ve Didymoteicho (Dimetoka) yerleşimlerini kapsayan program, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. İçerik üreticisi Şeyma Bilir’in paylaşımlarıyla gündeme gelen destek planı, sınır hattındaki köyleri yeniden cazip hale getirmeyi hedefliyor.

TAŞINANA NAKİT DESTEK

Yunan hükümetinin açıkladığı teşvik kapsamında;

  • 500 kişiden az nüfuslu köylere yerleşenlere: 10.000 euro
  • Daha büyük yerleşimlere taşınanlara: 6.000 euro
  • Her çocuk için: +1.000 euro ek ödeme
  • Hane başına üst sınır: 10.000 euro

Ödemeler iki taksit halinde yapılıyor. İlk taksit başvuru onayında, ikinci taksit ise yeni yerleşimde en az 1 yıl ikamet edildiğinin belgelenmesi sonrası veriliyor.

BAŞVURULAR ONLİNE

Başvurular çevrimiçi olarak alınıyor. Adaylardan taşınmak istedikleri köyü seçmeleri, aile bilgilerini beyan etmeleri ve kalıcı ikamet taahhüdü vermeleri isteniyor. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte ödeme süreci başlatılıyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Program, hem ailelere hem de tek kişilik hanelere açık. Ancak geçici değil, kalıcı yerleşim şartı aranıyor.

AMAÇ: SINIR BÖLGELERİNİ CANLANDIRMAK

Yunanistan yönetimi, bu adımla sınır köylerindeki nüfus kaybını durdurmayı, yerel ekonomiyi hareketlendirmeyi ve sosyal yaşamı yeniden canlandırmayı hedefliyor. Devlet, bölgede iş imkânlarının ve sosyal desteklerin de artırılacağını duyurdu.

Yetkililer, program şartları ve başvuru tarihlerinin resmi devlet siteleri ve konsolosluk duyurularından takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

İstanbul’a bu kadar yakın bir bölgede 500 bin TL’ye varan taşınma teşviki, şimdiden yeni bir hayat kurmak isteyenlerin ilgisini çekmiş durumda.

