Şoför Uyudu, Otobüs Pazara Daldı!

Bulgaristan’da meydana gelen kazada, iddiaya göre direksiyon başında uyuyan şoförün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki pazara daldı. Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde seyir halindeki otobüs bir anda kontrolden çıktı. Şoförün uyuduğu öne sürülen otobüs, pazar tezgâhlarını ve park halindeki araçları biçerek durabildi. Olay sırasında presentingte bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Pazarda ciddi maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförünün sağlık durumu ve kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Yetkililer, sürücülerin uzun yolculuklarda dinlenmeden direksiyon başına geçmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.