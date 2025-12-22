  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Namluların gölgesinde kritik zirve! Güneydoğu Asya’da barış için son şans mı?

Kendi namusum kadar kefilim dediği ekipten kaçanları unuttu Özel hafızasını kaybetti! Dikkat et sen de kaçma!

Varank’ın bu konuşması CHP’lileri hoplattı! Savunma sanayisini bir de böyle dinleyin

Trump için yolun sonu mu? ABD Adalet Bakan yardımcısı her şeyi yayınlayacak

Soykırımcı İsrail yine mağduru oynadı! "Hepiniz İsrail'e gelin"

Ulusalcı emekli generallere 5 başlıkta 5 soru!

İstanbul’a 1 Saatlik Mesafeye taşınanlara 500 Bin TL Teşvik! Yunanistan Sınır köylerine yerleşene para dağıtıyor

Evlat değil sanki iman abidesi! ‘Namaz kılmayacağım’ diyen anneye tokat gibi cevap

Tunus’ta Demokrasi Nöbeti açlık grevine dönüştü! Zindanlarda direniş sesleri

Eşini öldürüp çorba keyfi yaptı!
Dünya Şoför Uyudu, Otobüs Pazara Daldı!
Dünya

Şoför Uyudu, Otobüs Pazara Daldı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şoför Uyudu, Otobüs Pazara Daldı!

Bulgaristan’da meydana gelen kazada, iddiaya göre direksiyon başında uyuyan şoförün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki pazara daldı. Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, çok sayıda kişi yaralandı.

Bulgaristan’da meydana gelen kazada, iddiaya göre direksiyon başında uyuyan şoförün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki pazara daldı. Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde seyir halindeki otobüs bir anda kontrolden çıktı. Şoförün uyuduğu öne sürülen otobüs, pazar tezgâhlarını ve park halindeki araçları biçerek durabildi. Olay sırasında presentingte bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Pazarda ciddi maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförünün sağlık durumu ve kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Yetkililer, sürücülerin uzun yolculuklarda dinlenmeden direksiyon başına geçmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı
Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı

Yerel

Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yerel

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Dur ihtarına uymadı, ölüm getiren kazayı yaptı!
Dur ihtarına uymadı, ölüm getiren kazayı yaptı!

Yerel

Dur ihtarına uymadı, ölüm getiren kazayı yaptı!

Sakarya'da korkunç kaza: Aracın üstü jilet gibi kesildi
Sakarya'da korkunç kaza: Aracın üstü jilet gibi kesildi

Gündem

Sakarya'da korkunç kaza: Aracın üstü jilet gibi kesildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23