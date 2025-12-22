Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bakü'de

Yılmaz ve beraberinde gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da Azerbaycan'a geldi.