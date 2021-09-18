Stratejist Sarıer büyük resmi çizdi! Dolar kurundaki yükseliş ne zamana kadar sürecek? Altın yatırımcıları nasıl konumlanmalı?

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Dolar kurundaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Stratejist ve ekonomi yorumcusu Kaan Sarıaydın, "Hedef vermiyorum ama dolar trendi bitmedi. Doları, sözle milliyetçilikle hareket ettiremezsiniz. Bunun küresel bir sistem olduğunu anlamak zorundayız." dedi.

Dolardaki yükseliş sürecek mi?

Dolar kurundaki artışın ne zamana kadar süreceğine değinen Sarıaydın, "Brexit kararından beri dolarda ciddi bir yükseliş var. Piyasa, FED'in Aralık ayında faiz arttırmasını bekliyor. DÜnyada bir savaş var. Türkiye de dört cephede gizli bir savaşın içinde. Para savaş olan bölgeden uzaklaşıyor. Şu anda savaş yaşanan bölgeler, Güney Doğu Asya, Doğu Avrupa ile Rusya'nın batısı ve Ortadoğu. Para, işte bu bölgelerden dolara kaçacak. Dolar ivme kazanarak çok ciddi bir artışa gidebilir. Rekor seviyeye geldiğinde planı yapılan küresel döviz reformu devreye girecek." ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcısı nasıl konumlanmalı?

Altın fiyatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kaan Sarıaydın, şöyle devam etti: "Böyle bir ortamda altına sürekli bir talep olsa da, faizle dolar arttığı için bir baskılama yaşanabilir. Eğer altın fiyatında gerileme yaşanırsa, alıp uzun vadede tutmamız gerekiyor. 'Altınınızı yastık altından çıkartın' propogandalarına karşı dikkatli olun. Altını kendiniz için bir sigorta olarak görmelisiniz."