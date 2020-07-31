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Gündem

Stratejist Murat Akan'dan flaş iddia: Sona gelindi

Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, koronavirüs aşı çalışmalarında sona gelindiğini, aşının yıl sonunda hazır olacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:14:00 -
Stratejist Murat Akan'dan flaş iddia: Sona gelindi

Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında sona gelindiğini, aşının yıl sonunda hazır olacağını ileri sürdü.

Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Alınan bilgilere göre; 5 aydır büyük bir gizlilik içinde yürütülen yerli Kovid-19 aşı çalışmalarında sona gelindi. Üç üniversiteden bilim insanlarının geliştirdiği aşının gönüllü insan denemeleri için gerekli başvurular yapıldı. Aşı, yıl sonunda hazır olacak..."

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