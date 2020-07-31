Stratejist Murat Akan'dan flaş iddia: Sona gelindi
Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, koronavirüs aşı çalışmalarında sona gelindiğini, aşının yıl sonunda hazır olacağını iddia etti.
Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında sona gelindiğini, aşının yıl sonunda hazır olacağını ileri sürdü.
Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Alınan bilgilere göre; 5 aydır büyük bir gizlilik içinde yürütülen yerli Kovid-19 aşı çalışmalarında sona gelindi. Üç üniversiteden bilim insanlarının geliştirdiği aşının gönüllü insan denemeleri için gerekli başvurular yapıldı. Aşı, yıl sonunda hazır olacak..."