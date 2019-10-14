Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Türkiye Suriye’de Bedir savaşı yapıyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye, Bedir Savaşı gerçekleştiriyor”

“İşgalci ve katliamcı Batılı ülkelerden” gelen tepkilere aldırış etmeden Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Galip İlhaner, “Türkiye, bölgede Türk-Kürt Savaşı değil Müslüman - Kafir savaşı veriyor. Barış Pınarı Harekatı’yla Türkiye yeni bir Bedir Savaşı’nı gerçekleştiriyor. Tarihimizde yaşadığımız Bedir Savaşı İslam ordusunun ilk zaferi olup Müslümanların da kendilerine olan güveni daha da artmıştır. Tıpkı Bedir Savaşı’nda olduğu gibi bugün de Türkiye, Barış Pınarı Harekatı’yla yeni bir Bedir Savaşı’na imza atıyor.” şeklinde konuştu.

“Kürtlerin sigortası Türkiye’dir”

Bir Kürt olarak Kürtlere seslenen Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“PKK (PYD/YPG); eğer PKK (PYD) biterse, Kürtler de biter ve Kürtler sahipsiz kalır propagandası yapıyor. Halbuki, Kürtlerin sigortası da geleceği de kendi devletleri olan Türkiye’dir. PKK, kendisini Kürtlerin sigortası olarak görüyor. Ama Kürtler PKK’yı kendilerinin sigortası olarak görmüyor. PKK’nın tamamen marjinalleşeceği bir sürece doğru gidilirken, boşlukta kalacak ve korkacak olan bir kitle var. Biz de diyoruz ki: Arnavut Akif’in dediği gibi; ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.’ Çünkü korkacak hiçbir şey yok. Çünkü devletimiz bizim yanımızda, biz de devletimizin yanındayız.”

“Recep Tayyip Erdoğan, Kürtlerin lideridir”

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye’de büyük bir destan yazdığını belirten Galip İlhaner, şunları söyledi:

“Kürtler korkmasın! Türkiye, Kürtlerin devletidir. TSK, Kürtlerin Milli ordusudur. Recep Tayyip Erdoğan, Kürtlerin lideridir. Devlet Bahçeli, Kürtlerin kardeşi ve dostudur. Süleyman Soylu, Kürtlerin güvenliğidir. Mevlüt Çavuşoğlu, Kürtlerin onurudur. Hulusi Akar, Kürtlerin gücüdür. PKK (PYD/YPG) ise; İsrail’in Gargat Ağacı, ABD’nin askeri ve Haçlı piyonudur. Bu savaş (harekat/operasyon); Kürtleri PKK’dan, İslam dünyasını İsrail’den, Dünyayı da ABD’den kurtaracak mübarek bir savaştır.”

“İsrail etkisiz bir ülke olacak”

Terör örgütlerini “taşeron” olarak kullanan ABD ve İsrail gibi ülkelerin aksine Kürtlerin ve sivillerin öldürülmediğini belirten Galip İlhaner, “Tarihin hiçbir döneminde Türk-Kürt savaşı olmadı, hiçbir zaman da olmayacaktır. Türk-Kürt savaşı çıkarmak isteyenlerin planlarını, en başta Kürtler bozacaktır. Türk-Kürt savaşı çıkartmak isteyenler, Türk-Kürt birliğini daha da güçlendirmenin yolunu açıyorlar aslında. Türk-Kürt birliğinden İslam birliğine gideceğiz. Türk-Kürt birliği de, İslam birliği de, Hilafet (HALİFELİK) birliği de, Suriye üzerinden sağlanacaktır. Türkiye, bütün İslam dünyasının birliğini, Suriye’de kuracağı Küçük Osmanlı ile sağlayacaktır. Suriye’de Osmanlı millet sistemi ve İslam adaleti uygulanacaktır. Osmanlı Milletler topluluğunun da temelleri atılmış olacak. Bu da yeni bir dünya düzeninin kurulması demektir. Türkiye Suriye’de, dünyanın yörüngesini değiştirecek bir temel atıyor. İsrail İslam dünyasının bağrından çıkartılarak, etkisiz bir ülke olacak. Filistin başta olmak üzere, İslam coğrafyası önemli ölçüde rahatlayacak.” dedi.

“Türkiye, İslam dünyasının dışarıdan yönetilmesine son verecek”

Arap Birliği’nden Türkiye’ye yönelik gelen tepkiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arap Birliği’ni kimlerin bir kukla olarak kullandığını öteden beri çok iyi biliyoruz. Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya yıllardır sahip çıkmayan bir yapıdan söz ediyoruz. Allah’ın izniyle Türkiye, İslam dünyasının dışarıdan yönetilmesine son verecek. Bugüne kadar İslam dünyası hep dışarıdan (ABD) kukla yönetimlerle yönetildi. İşte Türkiye buna da son verecek. Artık Müslüman halkları kendi kendilerini yönetecek. Anadolu (İslam) coğrafyası yerelleşecek ve Türkiye gibi millileşecek. Türkiye liderliğinde, Anadolu (İslam) İmparatorluğu’nun temelleri atılıyor. Büyük Türkiye ve ADİL dünyaya doğru gidiyoruz. Türkiye dünyayı Adalet (İSLAM) ile yönetecek dünyadaki tek ülkedir. Dünyanın Adil bir lider ülkeye ihtiyacı var. İşte bu ülke beklenen Adil lider ülke Türkiye’dir. Suriye’de 2. Selahaddin Eyyubi devletinin temelleri atılıyor. Kudüs de esaretten kurtulacak, Mekke-Medine de esaretten kurtulacak.”

“ABD, Kürtleri haçlılara hizmet ettirmeye çalışıyor”

ABD ve Siyonist İsrail’in öteden beri “Türk-Kürt savaşı” çıkarma amacında olduğunu söyleyen Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“ABD’nin ekonomik tehditlerine ve yaptırımlarına karşı çare halkımızdır. ABD, Kürtleri PKK üzerinden haçlılara hizmet ettirmeye çalışıyor. Yeni bir İsrail’in Kürtlerin sırtından doğuşu engellenecek. PKK (Kürt) devletini şimdiden yeni bir İsrail olarak görüyorlar. 7 Ekim’de Newsweek’te bir Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yetkilisi: ‘Doğrusunu söylemek gerekirse, ABD’nin Türkiye, Irak ve Suriye’yi kapsayacak bir Kürt milletini desteklemesi gerekiyordu. Bölgede yeni bir İsrail olacaktı.’ diyor. Gerçek bundan daha açık nasıl ifade edilebilir ki?”