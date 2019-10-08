Stratejist Galip İlhaner: ABD, ‘Türk-Kürt savaşı’ çıkarmak istiyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Stratejist Galip İlhaner, ABD’den gelen küstah tehdide ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Trump, ‘Askeri olarak Türkiye’ye müdahale ederim’ mesajı veriyor!”

Trump yönetimindeki ABD’nin PKK konusunda danışıklı dövüş içerisinde olduğunu ve ikili oynadığını belirten Stratejist Galip İlhaner, “Trump, Türkiye’ye ‘ekonomik yaptırımlar uygularım’ söylemi üzerinden aslında ‘askeri olarak Türkiye’ye müdahale ederim’ mesajı veriyor. Trump, Türkiye’ye ‘Ben dünyanın hakim ülkesiyim, benim otoritemi Türkiye olarak sarsamazsın’ demek istiyor. ABD, Türkiye liderliğinde yeni bir dünya düzeninin kurulmasını engellemeye çalışıyor.” şeklinde konuştu.

“Türkiye İslam dünyasının tartışmasız lideridir”

Dünyanın en az 150 ülkesinin Türkiye’nin ‘yeni bir dünya düzeni’ kurmasını destekleyeceğine dikkat çeken Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’nin Türkiye’ye karşı ortaya ve uluslararası ilişkilerde hiçbir şekilde diplomatik nezakete uymayan tehditlerin arka planında aslında ‘yeni dünya düzeni’ne karşı yapılan bir hamledir. Allah’ın izniyle Türkiye olarak bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve Türkiye’nin liderliğinde ‘yeni dünya düzeni’ kurulacaktır.ABD, Türkiye’yi istediği kadar engellemeye çalışsa da Türkiye hem Türk dünyasının ve hem de İslam dünyasının tartışmasız tek lideridir. Bu liderlik Türkiye’yi dünya liderliğine götürüyor. ABD derin devleti işte bu gerçeği görüyor.”

“ABD’nin planı ‘Türk-Kürt savaşı’ çıkarmaktır”

Türkiye’ye karşı planlanan oyunlara karşı bütün bir millet olarak dikkatli olunması gerektiğini belirten Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“ABD’nin ekonomik tehditlerine ve yaptırımlarına karşı çare halkımızdır. ABD, Kürtleri PKK üzerinden haçlılara hizmet ettirmeye çalışıyor. ABD ekonomik yaptırımlarına karşı halkın desteği gereklidir. Türkiye’yi durduracak tek engel Türk-Kürt savaşıdır. ABD’nin planı da budur. Türk-Kürt savaşı çıkararak Türkiye’yi Türkistan ve Kürdistan olarak bölmek. Ama Türkiye Türk-Kürtbirliği (Misak-ı Milli) sağlayarak bu tehlikeyi bertaraf edecektir.”

“Erdoğan, Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni uygulayabilir”

Dikkat çeken bir konuyu kamuoyunun bilgisine sunan Stratejist Galip İlhaner, “Türkiye büyük badirelerle karşı karşıya kalacaktır. Özellikle ekonomik olarak, bizi çökermeye çalışacaklar. Gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekâlif-i Anadolu (Milliye) Yükümlülüklerini uygulayabilir. Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nda ordunun ihtiyacını karşılamak için, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı ‘Ulusal Yükümlülük Emirleridir.’ Gerekirse Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün uyguladığı yöntemler gündeme gelebilir.” şeklinde konuştu.