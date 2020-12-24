Stratejist Cüneyt Paksoy'dan altın açıklaması

Koronavirüste yaşanan mutasyon haberlerinin yurt dışı piyasalarına etkisini değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, "Aşılar insanlara ulaştıkça, bağışıklık gördüğümüz andan itibaren piyasalar için tünelin ucundaki ışık artacak." ifadelerini kullandı.

Paksoy, üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul ile ilgili, "Buralardan bir kar satışı görmezsek, yukarı yönlü hareket mümkün. Ama bundan sonra hisse alımında daha fazla seçici olmak lazım." diye konuştu.

Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarıyla ilgili de, "Tüm anlamlı geri çekilmeler alım fırsatıdır. Altın hep masada olacak." dedi.