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Gündem Stratejik Serinlik: Ak Parti'den kopan Brütüs-ler
Gündem

Stratejik Serinlik: Ak Parti'den kopan Brütüs-ler

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:54:00 -
Stratejik Serinlik: Ak Parti'den kopan Brütüs-ler

Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit You Tube kanalına gündemi değerlendirdi.

Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi sandıkta mağlup edemeyecen muhaliflerin gazına gelerek partiyi bölmek için harekete geçen eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP milletvekili Abdüllatif Şener ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Fatih Uğurlu'nun o açıklaması:

 

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