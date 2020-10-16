Stratejik pazarlara daha fazla odaklanacağız

Akit Ekonomi

Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Assan Panel gibi köklü şirketleri bünyesinde bulunduran Kibar Holding, yeni bölgelere açılmakta kararlı. Şirketlerinin ihracat başarılarına yenilerini eklemeleri adına gerekli her adımı atan holding, Türkiye için önemli ülkeleri yakın markaja alıyor.

Elimizden geleni yapıyoruz

CEO Haluk Kayabaşı da her ortamda grup olarak ihracatlarını arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çekiyor. Kayabaşı, “Üretime ve yatırıma hız kesmeden devam edip cari açığın kapanmasında rol oynayarak, katma değerli ürünler üreterek ülkemize güç katacağımıza inanıyoruz” diyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında istikrarlı büyümeyi sürdüreceklerini anlatan Kayabaşı, şunları kaydediyor: “22 şirkette 7 bin 500 çalışanımızla Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri konumundayız. Alüminyumdan otomotive, gıdadan ambalaja kadar pek çok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Bu oran bazı şirketlerimizde yüzde 90’ı buluyor. 47 yıllık sanayi yolculuğumuzda başarıdan başarıya koştuk, koşuyoruz. İhracatta da öne çıktık, çıkıyoruz.” Kibar Dış Ticaret’in çelik üreticilerinin ürünlerini pek çok ülkeyle buluşturduğuna işaret eden Kayabaşı, “Assan Alüminyum da üretiminin yüzde 80’ini 70’i aşkın ülkeye yolluyor. Global marka stratejisine uygun olarak büyümeye çalışan şirket, ABD’de de faaliyetlerini Chicago’da devreye aldığı Kibar Americas’la güçlendiriyor” ifadelerini kullanıyor.

Yoğun mesai harcayacağız

“Bundan böyle ülkemiz için stratejik olan ihracat pazarlarına ağırlık vereceğiz” açıklamasında bulunan Kaybaşı, şöyle devam ediyor: “Şu anda Avrupa, ana pazarımız konumunda. Yeni dönemde rotamızı Afrika, Asya ve Uzak Doğu ülkelerine de çevireceğiz. Söz konusu ülkelerde gıda ambalaj ve paslanmaz çelik alanlarında varlık göstermeyi planlıyoruz. Japonya pazarında var olmak için ciddi mesai harcıyoruz. Assan Alüminyum’la ABD’de 3 senede büyük pazar payı elde ettik. Aynı başarıyı yeni pazarlarda da tekrarlamayı arzu ediyoruz.” Dünya ekonomisini sarsan pandemiden ötürü hedeflerin revize edilebileceğini vurgulayan Kayabaşı, şu görüşleri paylaşıyor: “Salgının ekonomiye etkilerini yılın ikinci yarısında daha isabetli analiz edebileceğiz. Hükümetimizin aldığı erken tedbirler ve ekonomik atılımlar sayesinde bu süreci de dayanışma ruhu içinde atlatacağımıza inanıyoruz. Gelinen aşamada şirketlerimizden Assan Hanil, otobüslerde ve kamyonlarda kullanılan hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu geliştirdi. Bu koltukla ilgili orta vadede 40 milyon Euro yatırım yapmayı ve Avrupa’da bir üretim tesisi kurmayı amaçlıyoruz.”