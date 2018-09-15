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Stor perde temizliği nasıl yapılır?

Stor perde yıkanırken nelere dikkat etmek gerekir? Stor perde nasıl yıkanır?

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
Stor perde temizliği nasıl yapılır?

* Öncelikle stor perdenizin yıkanabilir olduğundan emin olun. Eğer tafta, viskon ya da ipek türünde bir kumaştan üretilmişse ve yıkanmıyorsa kuru temizlemeye vermelisiniz.

* Elektrik süpürgesi ile evinizi süpürürken perdelerinizin de tozunu alırsanız perdeleriniz daha geç kirlenir. Ancak bunu yaparken elektrik süpürgenize fırçalı başlığını takmayı ihmal etmeyin.

* Perdenize zarar vermeden yerinden sökün. Üst ünitesini çözün. Perdeyi, geçirildiği çubuklardan ve yanındaki zincir ünitesinden ayırın.

* Perdeniz yıkanabilir kumaştan yapılmış ise çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilirsiniz.

* Perdelerinizi tek başına, içine başka çamaşır koymadan yıkamalısınız.

* Beyaza yakın renklerde bile olsa, canlılığını koruyabilmesi için kesinlikle ağartıcı kullanmaktan kaçının.

* Stor perdeniz tülden yapılmışsa, bir yıkama torbası içine yerleştirerek çamaşır makinesinde yıkayın.

* Stor perdenizi kurutmadan yerine asın, astığınız yerde kurusun. Bu hem perdenizin fazla yıpranmasına engel olur, hem de sizi daha az yorar.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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