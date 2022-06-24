Stor perde nasıl temizlenir? Püf noktaları

Pencerelerde şıklığı ile dikkat çeken stor perde ev, ofis, iş yeri, okul, hastane, restoran gibi geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Isı ve ışık kontrolü sağlayan, enerji tasarrufu gerçekleştiren perdeler aynı zamanda pratik kullanımlıdır. Hem güneşlik hem perde işlevini gerçekleştirir. % 100 polyester kumaştan üretilmiş olup polyester kumaş apre ile kaplanmıştır. Apreli polyester perdeler bu özelliği nedeniyle uzun süre kirlenmez ve toz barındırmaz. Toz barındırmamasının bir nedeni de mekanizmalı perde oluşudur. İp ve zincir yardımıyla açılıp kapanma gerçekleşmekte olup hareketli olmaları nedeniyle tozlar yapışıp kalmamakta bu nedenle stır perde temizliği de kolay olmaktadır.

Stor perdelerde kullanılan kumaşlar sert bir yapıda oldukları için katlanmaması ve buruşturulmaması gerekmektedir. Bu kumaşlar katlandığında üzerinde iz oluşmakta ve ütü yoluyla bu izler giderilememektedir. Bu sebeple stor perde yıkama işlemi üzerinde hassas davranılması gereken bir işlemdir. Stor perdelerimiz kirlenmiş ve artık yıkanması gerekiyorsa önümüzde iki seçeneğimiz var. Bunlardan birincisi; stor perde yıkama işlemi yapan kuru temizleme firmaları. İkincisi seçeneğimiz ise; stor perdemizi evimizde kendimiz yıkamamız.

Stor perde yıkama

Öncelikle stor perdeyi mekanizmasıyla birlikte bulunduğu yerden çıkartalım. Eğer balkonumuzda, banyomuzda yada terasımızda stor perdeyi takabileceğimiz bir korniş varsa stor perdemizi bu korniş vasıtasıyla tavana monte edelim ve tamamen açalım. Burada kısa bir ara vererek; Stor perde neyle yıkanır konusuna gelecek olursak; stor perdemizi kesinlikle çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi maddelerle yıkamayalım. Stor perdemizi temizlemek için; marketlerde satılan Aspirin temizlik sıvısı ile temizleyelim.

Şimdi asmış olduğumuz stor perdeyi öncelikle ıslatalım Islanan stor perdenin yüzeyine aspirin temizlik sıvısını uygulayalım. Yumuşak bir fırça yada bir sünger yardımıyla köpürte köpürte ovalayalım. Sonrasında bol su ile stor perdemizi durulayalım. Yıkadığımız perdeyi gölgede kuruyana kadar bekletelim. Eğer yıkamak için stor perdeyi tavana asma şansımız yok ise; balkonumuzda yada banyomuzda yere tamamen sererek yıkama işlemini yapabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken nokta kumaşın kesinlikle katlanmaması gerekiyor. Sonrasında yine durulayarak kurumaya bırakabilirsiniz.

Evde Stor Perde Temizliği Püf Noktaları

-Temizlik öncesinde bazı malzemelere ihtiyacınız olacak bunlar su, sabun, yumuşak bez ve yumuşak bir fırçadır.

-Stor perdenizi çıkarmadan önce sarın ve sağ ve sol kilitlerini açarak rulosundan çıkarın.

-Daha sonra düz bir yüzeye kırışıklık olmayacak şekilde perdenizi dizin.

-Eğer kırışıklık olursa suyun etkisi ile perdenizin yapısını bozabilirsiniz.

-Yıkama ve deterjan köpürtme sırasında sıcak su kullanmalısınız.

-Sıcak suyun etkisi ile kir ve tozlar hemen gidecektir.

-Durulama işlemi için ise soğuk suyu tercih etmelisiniz.

-Yıkama işleminden sonra perdenizin katlanmamasına özen göstermelisiniz.

-Stor perde modelleri farklı yıkama ya da silme işlemleri gerektirebilir. Örneğin baskılı bir stor perde kullanıyorsanız renklerin korunması için dikkatli olmalısınız.

-Stor perde temizliği için stor perde nasıl çıkarılır ve stor perde nasıl takılır sorularına cevap bulmak için modelinizin türüne göre videoları incelemeniz işinizi hızlandıracaktır.

-Kolay çıkarılıp takılabilen stor perde modelleri arıyorsanız cırt cırtlı olanları tercih etmenizi öneririz.