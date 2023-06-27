Stor perde nasıl temizlenir? Camdaki kireç lekesi bakın nasıl çıkar? kötü olan lekeler geride kaldı

Stor perdelerde kullanılan kumaşlar sert bir yapıda oldukları için katlanmaması ve buruşturulmaması gerekmektedir. Bu kumaşlar katlandığında üzerinde iz oluşmakta ve ütü yoluyla bu izler giderilememektedir. Bu sebeple stor perde yıkama işlemi üzerinde hassas davranılması gereken bir işlemdir. Stor perdelerimiz kirlenmiş ve artık yıkanması gerekiyorsa önümüzde iki seçeneğimiz var. Bunlardan birincisi; stor perde yıkama işlemi yapan kuru temizleme firmaları. İkincisi seçeneğimiz ise; stor perdemizi evimizde kendimiz yıkamamız. Ben size ikinci işlem olan evde stor perde yıkama kısmını anlatacağız ve bonus olarak camdaki kireç lekeleri nasıl çıkar sizlere tüyo vereceğiz.

Stor perde yıkama

Öncelikle stor perdeyi mekanizmasıyla birlikte bulunduğu yerden çıkartalım

Eğer balkonumuzda, banyomuzda yada terasımızda stor perdeyi takabileceğimiz bir korniş varsa stor perdemizi bu korniş vasıtasıyla tavana monte edelim ve tamamen açalım

Burada kısa bir ara vererek; Stor perde neyle yıkanır konusuna gelecek olursak; stor perdemizi kesinlikle çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi maddelerle yıkamayalım. Stor perdemizi temizlemek için; marketlerde satılan “Aspirin” temizlik sıvısı ile temizleyelim.

Şimdi asmış olduğumuz stor perdeyi öncelikle ıslatalım

Islanan stor perdenin yüzeyine aspirin temizlik sıvısını uygulayalım. Yumuşak bir fırça yada bir sünger yardımıyla köpürte köpürte ovalayalım.

Sonrasında bol su ile stor perdemizi durulayalım.

Yıkadığımız perdeyi gölgede kuruyana kadar bekletelim.

Eğer yıkamak için stor perdeyi tavana asma şansımız yok ise; balkonumuzda yada banyomuzda yere tamamen sererek yıkama işlemini yapabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken nokta kumaşın kesinlikle katlanmaması gerekiyor. Sonrasında yine durulayarak kurumaya bırakabilirsiniz.





Camdaki kireç lekesini limon ya da portakal yağı ile temizlemek mümkündür. Bunun dışında sirke ya da tuzlu su da lekeleri çıkarmak için denenebilir.

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Camdaki Kireç Lekesi Nasıl Çıkar?

Camda oluşmuş olan kireç lekesinin nasıl çıkacağı özellikle ev hanımlarının merak ettiği konular arasındadır. Bu lekeleri çıkarmanın yolları şu şekildedir:

Bir şişenin içerisinde su ve sirke koyarak camdaki kireç lekesinin üzerine sıkmak gerekir. Sonrasında bu alanı temiz bir bez yardımı ile temizleyerek kireç lekesini çıkarmak mümkündür.

Limon suyu da kireç lekesinin çıkması için kullanılır. Asidik özelliği olması nedeniyle aynı uygulama için sirke yerine limon suyu da kullanılabilir. Limon suyu yerine direkt limonu da kireç lekesinin üzerine sıkarak bir süre beklemek mümkündür. Bu da kireç lekesinin kısa sürede çözülmesine ve temizlenmesine yardımcı olur.

Toz halinde olan deterjan ya da temizlik malzemelerini de kirecin üzerine serperek sonrasında üzerine su sıkarak temiz bir bez ile temizlemek mümkündür. Bu noktada sade su yerine deterjanın üzerini sirkeli ya da limonlu su ile ıslatarak temizlemek daha etkili bir çözümdür.

Özel olarak kireç için üretilmiş olan deterjan ya da temizlik malzemelerini kullanarak da temiz bir sünger ya da bez yardımı ile kireç lekesini temizlemek mümkündür.

Neyle Temizlenir?

kireç lekesi inatçı bir lekedir ve her yerde olduğu gibi camlarda da kireç lekesi ile karşılaşmak mümkün olur. Bu nedenle camda kireç lekesi ile karşılaşılması halinde limonlu ya da sirkeli su ile temizlemek en etkili yöntemlerdir. Temiz bir sünger ya da bez kullanarak kireci temizleyebilirsiniz. Bunun dışında direkt olarak kireç lekelerinin temizliği için üretilmiş olan temizlik malzemeleri de kullanılabilir. Bu ürünleri kireç lekesinin üzerine damlatarak bir süre bekledikten sonra temiz bir sünger ile temizlenebilir.