  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Stoltenberg'den AB'ye çağrı: NATO'yu taklit etmeyin
Dünya

Stoltenberg'den AB'ye çağrı: NATO'yu taklit etmeyin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "AB ile her zamankinden daha yakın iş birliği yapıyoruz" diyerek NATO-AB ilişkilerini daha da güçlendirmek için bu yılın sonundan önce önemli açıklamalar geleceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 20:29:00 -
Stoltenberg'den AB'ye çağrı: NATO'yu taklit etmeyin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında yaptığı konuşmada bir süredir gergin olan NATO-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değindi. AB ile ilişkilerin düzeldiğine işaret eden Stoltenberg, "Avrupa Birliği ittifakımız için özellikle önemlidir ve AB ile her zamankinden daha yakın iş birliği yapıyoruz. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yeni bir ortak bildiri üzerinde çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. NATO-AB ilişkilerini daha da güçlendirmek için bu yılın sonundan önce önemli açıklamalar gelecek" ifadelerini kullandı.

"Savunma çabaları NATO'yu taklit etmemelidir"

"AB'nin savunma konusundaki artan çabalarını memnuniyetle karşılıyorum" diyen Stoltenberg, "NATO, Avrupalı müttefikleri uzun yıllardır daha fazla yatırım yapmaya ve daha üst düzey yetenekler sağlamaya çağırıyor. Ancak bu çabalar NATO'yu taklit etmemelidir. Uluslarımız sınırlı kaynaklara ve tek bir kuvvet grubuna sahiptir. Bunları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

NATO üyelerinin birlik içinde olması gerektiği mesajını yineleyen Stoltenberg, "Birlikte istikrarsızlıkla mücadele etmeye, terörle mücadeleye ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumaya devam edeceğiz. Ortaklar için eğitim ve kapasite geliştirmeyi hızlandırarak diğer ülkeler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve akademik kurumlar ile ilişkilerimizi derinleştirmek durumundayız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay