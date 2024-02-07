  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Abdullah Gül’le ilgili flaş gelişme

Seçimlere az bir süre kala İstanbul için bomba anket geldi! İşte çok ama çok şaşırtan rakamlar

Avrupalı çiftçiler Brüksel’de eylemde!

Ahmet Hakan’dan “Yeniden Refah” bombası! Vay vay vay

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf! Yer yerinden oynayacak! Sen ne yaptın böyle Bay Kemal

“AK Partili isimden duydum” diyerek açıkladı! Hafize Gaye Erkan’la ilgili şok iddia! Türkiye resmen ayağa kalkacak

Yeni işi belli oldu ‘Ben kemal felsefeye başladım’

Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! “Haziran ayında başlayacak” deyip bombayı patlattı

‘Adam’ bulamayan CHP köşeye sıkıştı! Lütfü’ye yol göründü
Dünya Stoltenberg Türkiye'nin hakkını teslim etti! NATO ülkelerine örnek gösterdi
Dünya

Stoltenberg Türkiye'nin hakkını teslim etti! NATO ülkelerine örnek gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-02-07 20:56:00 -
Stoltenberg Türkiye'nin hakkını teslim etti! NATO ülkelerine örnek gösterdi

Ukrayna'ya savaş nedeniyle destek veren Türkiye'nin politikası hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi örnek gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Ulusal Güvenlik Danışmanları formatında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil etti.

Toplantının ardından Stoltenberg, ABD'yi temsilen katılan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

Müttefiklerin Ukrayna'ya desteklerini yinelediklerini ifade eden Stoltenberg, bir soru üzerine Türkiye'nin Ukrayna ordusunun modernizasyonundaki rolünden övgüyle söz etti.

Stoltenberg, şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İnsansız hava araçlarının (İHA) bu savaş boyunca önemli bir rol oynadığını hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. NATO müttefikleri de savaş boyunca destek sağladılar. Türkiye, Bayraktar İHA'larını aslında gerilimin tam ölçekli olarak tırmandırmasının da öncesinden beri sağlıyor. Şimdi de İHA üretmek için Ukrayna'da yeni bir fabrika kuruyorlar. Bu NATO müttefiklerinin hem Ukrayna'yı hem doğrudan silah ve mühimmat teslimatı yaparak hem de kendi silahlarını üretme kapasitesini artırmasına yatırım yaparak nasıl desteklediğinin bir örneğidir."

İsveç'in üyeliği

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili bir soruya Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin desteğini bir kez daha duyduğunu, Macaristan meclisinin ise ay sonunda açıldığında, kısa süre sonra onay kararı vereceğini umduğunu kaydetti.

Stoltenberg, İsveç'in çok kısa sürede üye olmasını beklediğini ifade etti.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğine devam etmesi

Stoltenberg, geçen hafta yaptığı ABD ziyaretinde tanık olduğu Ukrayna'ya yardımlarla ilgili siyasi tartışmalara değindi.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlardan Ukrayna'ya güçlü bir destek duyduğunu belirten Stoltenberg, "Washington'da bir takım önemli önceliklerin finansmanı konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD Kongresinin yakın gelecekte Ukrayna'ya desteğin devam etmesi konusunda anlaşması hayati önem taşıyor." dedi.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Senatosunda Cumhuriyetçilerin itirazlarına takılan ve içinde Ukrayna'ya desteği de içeren paketin geçmesinin önemli olduğunu ve Biden yönetimi olarak bu konuda ciddi çaba harcadıklarını belirtti.

Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin mutlaka devam edeceğini ve söz konusu paketin geçmesi konusunda ilerlemeler olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

NATO'nun tatbikat öncesi belli ki planı değişti! Elizabeth uçak gemisi ile ilgili kötü haber
NATO'nun tatbikat öncesi belli ki planı değişti! Elizabeth uçak gemisi ile ilgili kötü haber

Dünya

NATO'nun tatbikat öncesi belli ki planı değişti! Elizabeth uçak gemisi ile ilgili kötü haber

NATO'dan dikkat çeken Rusya yorumu! NATO Genel Sekreteri tarihte bir ilk deyip duyurdu
NATO'dan dikkat çeken Rusya yorumu! NATO Genel Sekreteri tarihte bir ilk deyip duyurdu

Dünya

NATO'dan dikkat çeken Rusya yorumu! NATO Genel Sekreteri tarihte bir ilk deyip duyurdu

En güçlü NATO orduları açıklandı! Türkiye devlere fark attı
En güçlü NATO orduları açıklandı! Türkiye devlere fark attı

Gündem

En güçlü NATO orduları açıklandı! Türkiye devlere fark attı

Trump'ı sorumlu tuttu" target="_blank">
Biden Senato'dan red alınca Trump'ı sorumlu tuttu
Biden Senato'dan red alınca Trump'ı sorumlu tuttu

Dünya

Biden Senato'dan red alınca Trump'ı sorumlu tuttu

NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama
NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

Aktüel

NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye dünya devlerini geride bıraktı, işte sıralama

Lobiler Türkiye'ye karşı devreye girdi! ABD Senatosu’nda Türkiye’nin F-16 alımına itiraz
Lobiler Türkiye'ye karşı devreye girdi! ABD Senatosu’nda Türkiye’nin F-16 alımına itiraz

Gündem

Lobiler Türkiye'ye karşı devreye girdi! ABD Senatosu’nda Türkiye’nin F-16 alımına itiraz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23